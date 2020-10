Honda trekt zich terug uit de Formule 1

Honda verrast met een behoorlijk onverwachte aankondiging: na het volgende Formule 1-seizoen vertrekt het uit de Formule 1. Honda levert momenteel de hybride V6-motoren voor Red Bull Racing, het team waarvoor Max Verstappen rijdt en AlphaTauri. De aankondiging komt zonder meer als een schok, ook al gaf Honda al enige tijd aan dat het de positie in de sport aan het heroverwegen was. De laatste signalen waren positief, maar nu blijken de Japanners er toch mee te gaan stoppen.

De reden is volgens Honda haar streven naar 'CO2-neutraliteit in 2050'. Daar wil het haar geld en R&D volop in gaan zetten en met de in de racerij opgedane kennis aan werken. Verdere ontwikkeling en investering in het F1-project lijkt daarop niet langer aan te sluiten. Waarschijnlijk ook omdat de Formule 1 de motorreglementen voor de komende jaren heeft bevroren. Het innovatieplafond lijkt daarmee al behoorlijk bereikt en een verdere participatie in de Formule 1 is in de ogen van de Honda-directie voor een belangrijk deel dus kennelijk slechts een prestigeproject geworden.

Toekomst Red Bull

Voor Red Bull Racing en AlphaTauri, die eerder voor een langer verblijf in de F1 tekenden, betekent het besluit dat er naar een nieuwe motorleverancier moet worden gezocht. Per 2022 is Honda er immers niet meer bij. Dan blijven, vooralsnog, Renault, Mercedes en Ferrari over. Eerder reden beide teams met Renault-motoren, maar die samenwerking kwam in 2018 bepaald niet liefdevol tot een eind. Mercedes levert vanaf volgend jaar al aan vier teams hun motor, inclusief het fabrieksteam. De Ferrari-motor zou, gezien de huidige staat van dienst, een grote stap terug zijn. Het wordt dus spannend wat dit betekent voor beide teams.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageert met gemengde gevoelens op het nieuws dat Honda ermee stopt: "We zijn aan de ene kant teleurgesteld dat we ons partnerschap met Honda niet voort kunnen zetten, maar aan de andere kant heel trots op ons gezamenlijk succes; vijf overwinningen en 15 podia voor de beide Red Bull-teams. We bedanken iedereen bij Honda voor hun uitzonderlijke inzet en toewijding." Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1 als motorleverancier bij McLaren. Daar volgde een aantal rampzalige jaren, maar bij Red Bull Racing wist Honda weer een winnende motorleverancier te worden.