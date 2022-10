Honda-logo's terug op F1-auto's van Red Bull en AlphaTauri

Honda trok zich na het afgelopen Formule 1-seizoen formeel terug uit de Formule 1, maar op de achtergrond is het nog gewoon motorleverancier van Scuderia Red Bull Racing en AlphaTauri. Dat was dit jaar tot op heden niet echt duidelijk meer te zien, want meer dan het logo van HRC (Honda Racing Corporation) stond er niet meer op de auto's van beide teams. Daar komt dit weekend verandering in.

In Japan, het thuisland van Honda, staat er weer Honda op de auto's van de twee teams. In ieder geval op de motorkap (net voor de achterwielen) en op de neus van de auto's. Op de RB18 van Red Bull blijft waarschijnlijk sponsoring van ByBit en Oracle op de achtervleugel staan, waar daar vorig jaar nog Honda te zien was. Mogelijk staat er wel groot Honda op de achtervleugel van de auto's van AlphaTauri.

Het blijft niet bij een eenmalige verandering, want de rest van het seizoen blijft Honda ook op de auto's staan. Mogelijk zelfs heel volgend jaar ook weer. Het is een bekrachtiging van de verdere samenwerking tussen de twee Red Bull-teams en het Japanse merk. Honda heeft momenteel vooral een ondersteunende rol, Red Bull Powertrains verzorgt de implementatie van de Honda-motoren in de auto's en ook de technici die bij de GP's aanwezig zijn opereren onder die naam.

Opmaat naar meer?

Dat Red Bull en AlphaTauri nu de Honda-logo's weer gaan voeren op de auto's, is misschien een opmaat naar meer. Honda zou namelijk overwegen om per 2026 weer fulltime als motorleverancier terug te keren in samenwerking met Red Bull Powertrains. Een deal zoals eerder wordt het daarmee niet, want toen was Honda 100 procent verantwoordelijk voor de krachtbronnen. In de nieuwe samenwerking zou een belangrijk deel van de ontwikkeling op het bordje van het nieuwe Red Bull Powertrains komen.