Honda Breeze: de CR-V die wij níet krijgen

Ook vandaag werpen we een blik over de grens om te zien wat aldaar allemaal voor moois te koop is. Ditmaal hebben we de nieuwe Honda Breeze voor je in de aanbieding, een SUV die ondanks zijn gelijkenissen met de CR-V niet naar Europa komt.

Dat de ene Honda de andere niet is, is inmiddels wel bekend. AutoWeek informeerde je eerder al tot in den treure over de enorme reeks al dan niet elektrische derivaten van de Honda HR-V en ZR-V en ook in dit artikel speelt een hoogpotige van Honda de hoofdrol. Die is niet gebaseerd op de HR-V of ZR-V, maar op de grotere CR-V.

Maak kennis met de nieuwe Honda Breeze. Wellicht komt de modelnaam je bekend voor. Dat kan goed kloppen, het is niet de eerste keer dat Honda een Breeze geheten SUV presenteert. De nieuwe Breeze is net als zijn voorganger in feite een aan zowel voor- als achterzijde aangepaste CR-V. Verder hebben we je de nieuwe Breeze na speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie al eerder kunnen laten zien. Nu is hij officieel gepresenteerd. Maar, waarom heeft Honda twee CR-V-achtigen?

Net als veel andere niet-Chinese autofabrikanten die in China actief zijn, heeft Honda in het land meerdere joint-ventures. Zo heeft het in China een samenwerkingsverband met GAC, maar ook met Dongfeng. Die twee joint-ventures verkopen in feite dezelfde modellen, al wijken ze op het gebied van zowel naamgeving als design veelal iets van elkaar af. Dongfeng Honda verkoopt de nieuwe CR-V in China gewoon als CR-V, de versie van GAC Honda heet Breeze en ziet er net even anders uit. De Honda Breeze heeft andere koplampen, een aangepaste grille en een eigen achterklep. De wielbasis is met 2,7 meter gelijk aan die van de CR-V. Wél is de Breeze ruim een centimeter langer, maar dat heeft te maken met afwijkend bumperwerk. Het interieur van de Breeze is zoals verwacht gelijk aan dat van de CR-V.

We hebben ook andere voorbeelden van Honda's die per joint-venture van elkaar verschillen. Zo zijn de Crider (GAC Honda) en Envix (Dongfeng Honda) feitelijk dezelfde auto's. Hetzelfde geldt voor de Accord (GAC) en Inspire (Donggeng), Odyssey (GAC) en Elysion (Dongfeng). Fit (Jazz, GAC) en Life (Dongfeng), Vezel (HR-V, GAC) en XR-V (Dongfeng), Avancier (GAC) en UR-V (Dongfeng).

Nu de vraag der vragen: vind jij de Honda Breeze beter ogen dan de nieuwe CR-V die volgend jaar (als hybride) naar Nederland komt? Welke versie heeft jouw voorkeur?