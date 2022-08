Honda Breeze: CR-V maar dan anders

De ene Honda is de andere niet. Het internationale modellenaanbod van het merk is een web vol met elkaar overlappende auto's die van markt tot markt verschillen van naam en uiterlijk. Vandaag hebben we weer een semi-bekende nieuwe Honda voor je te pakken: de kersverse Breeze.

Voor de nieuwe Honda Breeze gluren we weer eens over de Chinese landsgrens om te zien wat Honda er allemaal uitspookt. Honda heeft in China twee joint-ventures die los van elkaar nagenoeg dezelfde modellen verkopen, al willen ze wat naam en uiterlijk betreft nog van elkaar verschillen. Kort geleden vertelden we je tot in den treure alles over de bij benadering zes miljard verschillende versies die Honda van de HR-V aanbiedt en ditmaal kijken we naar een grotere nieuwe SUV: de Breeze.

In juli stelde Honda de volledig nieuwe en al weer zesde generatie van de CR-V aan de wereld voor. In iets gewijzigde vorm komt die nieuwe CR-V ook naar Nederland. Natuurlijk gaat Honda zijn jongste tegenspeler van onder meer de Toyota RAV4 niet alleen in de Verenigde Staten en in Europa verkopen. De CR-V verschijnt ook in tientallen Aziatische markten ten tonele, waaronder in China. Zoals gezegd heeft Honda in China twee samenwerkingsverbanden: Dongfeng Honda en GAC Honda. Dongfeng Honda gaat de nieuwe CR-V in China simpelweg als CR-V verkopen. GAC Honda past het model echter aan en zet hem als Breeze in de showroom.

Dat de nieuwe CR-V bij GAC Honda Breeze gaat heten, is geen verrassing. Ook de uitgaande generatie CR-V wordt door dat samenwerkingsverband in China als Breeze aan de man gebracht (foto's 10, 11 en 12). AutoWeek heeft de eerste foto's opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie en daaruit blijkt dat de nieuwe Breeze net als het vorige model vanbuiten afwijkt van zijn CR-V broertje. De jongste Breeze krijgt een volledig eigen gezicht, evenals geheel eigen voorschermen en een eigen motorkap. Dat is uitzonderlijk voor een model waarvan de basis niet is gewijzigd. De nieuwe Breeze heeft eigen koplampen en een veel traditioneler front zonder enorme gapende muil zoals de nieuwe CR-V die heeft. Ook de achterzijde is afwijkend. De SUV krijgt eigen achterlichten die niet doorlopen tot naast de achterruit, een eigen achterklep en natuurlijk een andere achterbumper.

De 4,72 meter lange nieuwe Honda Breeze heeft wel gewoon dezelfde 2,7 meter lange wielbasis als de CR-V. De exemplaren op deze foto's hebben volgens hun registratie alle drie een 193 pk sterke 1.5 turbomotor onder de kap.