Aan de pomp merk je niks directs van de maatregelen die het kabinet heeft genomen, maar de hogere reiskostenvergoeding is volgens ING veel beter dan een accijnskorting.

Het kabinet heeft besloten om niet te sleutelen aan de prijzen aan de pomp, maar om werkend Nederland te steunen in de reiskosten door de belastingvrije reiskostenvergoeding te verhogen. Die gaat omhoog van 23 cent naar 25 cent per kilometer. Een verstandige zet, zo vindt ING. Volgens de bank kan dit werknemers veel meer opleveren dan een accijnsverlaging.

ING schotelt een situatie voor waarin iemand 400 km per week aflegt aan woon-werkverkeer. Bij een accijnskorting van 10 cent zou het voordeel dan zo'n €3 per week zijn, waar de hogere reiskostenvergoeding €8 per week scheelt. Bovendien benadrukt Erik Slaaf, sector specialist Transport, Logistiek & Mobility bij ING, dat de overheid relatief gunstig uit is omdat werkgevers de hogere reiskostenvergoeding betalen.

Bij dat laatste zit wel meteen ook de grootste kanttekening bij deze conclusie. Je profiteert als werknemer immers enkel van deze maatregel als je werkgever er ook in meegaat, terwijl een accijnskorting meteen voor iedereen geldt. Werkgeversvereniging AWVN waarschuwde al dat de vergoeding echt niet zomaar overal omhoog kan, omdat het een stevige kostenpost is voor werkgevers.