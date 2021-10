Hoeveel geluid mag een auto maximaal maken?

Je ziet ze wel eens voorbij rijden: luid brullende en knetterende auto's waarvan je je af kunt vragen of het lawaai allemaal wel legaal is. Maar wat zijn eigenlijk de geldende regels rondom de maximale hoeveelheid geluid die een auto mag maken? Dat is minder zwart-wit dan het lijkt.

Weinig zaken zijn zo ondoorgrondelijk als de Europese wetgeving. Toch is dat tegenwoordig wel waar autofabrikanten vandaag de dag mee te maken hebben als het gaat om de geluidsnormen voor hun modellen. Voor een Europese typegoedkeuring geldt geen algemene geluidsnorm. Voor auto's met minder dan negen zitplaatsen (categorie M1) is de pk-gewichtsverhouding in principe leidend. Auto's mogen ook luider zijn wanneer het aantal zitplaatsen gelijk aan of minder dan vier is of het R-punt van de bestuurder, het punt waar de heup van de inzittende zich bevindt, op 450 millimeter of minder van de vloer zit. In de tabel, afkomstig uit de Europese verordening 540/2014, staat dat auto's die na 1 juli 2020 een typegoedkeuring hebben, maximaal 74 decibel mogen produceren. Vanaf 1 juli 2024 wordt die norm nog weer aanzienlijk strenger.

Voor het meten van de geluidsproductie van een auto zijn weer allerlei richtlijnen opgesteld. Het geluid wordt in ieder geval gemeten bij het toerental waarop de auto zijn maximum vermogen afgeeft, zowel stationair als rijdend. Het uiteindelijke resultaat komt op de Europese typegoedkeuring te staan, dat voor de RDW ook leidend is bij de apk. Artikel 5.2.11 van de Regeling Voertuigen schrijft voor: 'Personenauto's mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A).'

Dat betekent dus dat een achteraf gemonteerde sportuitlaat niet meer dan 2 decibel boven het standaard geluidsniveau van de auto mag zitten. Dat lijkt misschien niet veel, maar de waarde in decibel kent geen lineaire opbouw. Rond de 70 decibel vertegenwoordigt een toename van 2 decibel daarom een behoorlijk verschil in het gehoor, terwijl hetzelfde verschil bij rond de 30 decibel aanmerkelijk minder goed hoorbaar is. Om dus te kunnen bepalen hoeveel geluid jouw auto maximaal mag maken, dien je de waarde uit het kentekenregister erbij te pakken. Die komt overeen met die van de Europese typegoedkeuring.

Geen vermelding in de typegoedkeuring

Staat in de typegoedkeuring niet vermeld hoeveel geluid de auto mag maken? Dan hanteert de RDW de volgende basisregel voor personenauto's met elektrische ontsteking en een gewicht van maximaal 3.500 kilo: bij de monding van het uitlaatsysteem mag de auto geen hoger geluidsniveau produceren dan 95 db(A) bij 3.500 toeren per minuut. Voor auto's met compressieontsteking, in de regel diesels, geldt dezelfde geluidsnorm, maar dan bij 2.000 toeren per minuut. Weegt de auto in kwestie meer dan 3.500 kilo? Dan ligt het toerental waarbij het geluid gemeten wordt met 1.500 toeren per minuut nog weer een stukje lager.

De bovengrens voor de geluidsnorm bedraagt dus 95 decibel, maar voor de meeste moderne auto's geldt dat de geluidsnorm vastligt in de typegoedkeuring. Bovendien meet de RDW in dat geval niet bij 3.500 toeren per minuut, maar op het toerental waarop de auto zijn maximum vermogen afgeeft.