De meest gezochte occasions van 2022

Waar 2020 en 2021 gouden jaren waren voor de occasionmarkt, kreeg die in 2022 aardig wat tegenslagen te verwerken. De verkoop van tweedehands auto's liep terug, terwijl de gemiddelde prijs van een occasion naar recordhoogte steeg. Wélke occasions in de smaak vallen, veranderde echter maar nauwelijks. Dat blijkt uit deze lijst met de modellen die in 2022 het meest gezocht werden in het AutoWeek-occasionaanbod. Die toont namelijk veel gelijkenissen met die van vorig jaar - en die van het jaar daarvoor.

De prijs van de gemiddelde tweedehands auto in Nederland bereikte in november een nieuwe recordhoogte: €24.772. De levertijden voor nieuwe auto's zijn lang, waardoor in heel Europa de vraag naar tweedehands exemplaren toenam en de prijzen ervan stegen. Tel daarbij op dat flink wat Nederlanders dit jaar beter op hun uitgaven moeten letten, en het is geen verrassing dat de occasionmarkt niet zo omvangrijk is als in 2020 en 2021. In die jaren werd de vraag ook aangewakkerd door een toegenomen behoefte aan autonoom vervoer als gevolg van de coronamaatregelen. Hoewel die er niet meer zijn en een deel van de vraag dus wegvalt, blijven de prijzen - goeddeels als gevolg van de inflatie - hoog.

Of dat ook terug te zien is aan het soort occasion dat we met zijn allen zoeken? Dat valt wel mee. Ondanks de toegenomen prijzen, is de Volkswagen Golf nog altijd de meest gezochte tweedehands auto van het land. Plek twee is voor de BMW 3-serie en plek drie voor de Mercedes-Benz C-klasse. Daarmee ziet de top-3 er hetzelfde uit als in 2021 en 2020. De rest van de top-10 vind je verder naar onder.

De nummer vier uit de lijst, dit jaar de Ford Focus, vonden we in voorgaande jaren op een lagere positie. Toen bezette de BMW 5-serie twee keer de vierde plek, maar die is - misschien wel als gevolg van de kostenstijgingen - dit jaar wat minder populair en staat op de zesde stek. B-segmenters Yaris, Polo en Fiesta behoren ook tot de top-10, die verder door cross-overs Toyota RAV4 en Renault Captur gecompleteerd wordt.

Geen elektrische auto in top-10, ook minder premiummodellen

Wat opvalt, is dat de elektrische auto daarin niet vertegenwoordigd is. In 2020 vond de Tesla Model 3 nog een negende plek en vorig jaar was de sinds dat jaar ook als EV verkrijgbare XC40 de houder van de zevende positie. Daarbij zien we ook relatief weinig premiummodellen. Zoals vermeld staat de 5-serie lager dan in voorgaande jaren, waarin ook auto's als de Audi A3 en Mercedes E-klasse populair waren.

Dit jaar maken die twee plaats voor de Toyota RAV4 en Renault Captur; auto's met een degelijker, meer value-for-money karakter en een hogere instap. Mogelijk dat dat iets te maken heeft met de vergrijzingstrend in Nederland - we zijn dan ook benieuwd naar hoe het lijstje zich de komende jaren met het oog daarop ontwikkelt. Welke auto's zullen naar jouw verwachting volgend jaar populair zijn op de occasionmarkt? Laat het weten in de reacties.