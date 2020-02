Hispano Suiza met speciale Carmen naar Genève

De vorig jaar in Genève gepresenteerde Carmen van Hispano Suiza is een van een opvallend lijnenspel voorziene elektrische nieuwkomer die straks opnieuw in het zonnetje wordt gezet. Hispano Suiza neemt namelijk een speciale editie van de maar liefst 1.000 pk sterke krachtpatser mee naar de Zwitserse beurs: de Carmen Boulogne.

De Carmen Boulogne brengt volgens Hispano Suiza een eerbetoon aan de speciale raceversies van de H6 die de fabrikant in 1921 inzette tijdens de George Boillot Cup. De vijf racers die tijdens deze raceserie rondscheurden, kregen de toevoeging 'Boulogne' achter hun naam. Hispano Suiza geeft aan dat het om een Carmen gaat die van details is voorzien die verwijzen naar deze antieke racers. Beeldmateriaal van de speciale Carmen Boulogne is nog niet voorhanden.

Carmen

De opvallend gelijnde Carmen heeft een volledig elektrische aandrijflijn waarvan de spierkracht afkomstig is uit twee elektromotoren die elk een achterwiel aandrijven. Het gecombineerde vermogen is 1.019 pk, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in minder dan drie tellen. De topsnelheid ligt op 250 km/h. In de bodem ligt een 80 kWh groot accupakket, al komt er ook een variant met een 105 kWh grote unit. De actieradius van die laatste versie zou op meer dan 400 kilometer liggen. Ondanks de aanwezigheid van het accupakket moet de Carmen nog geen 1.700 kilo wegen. Dat relatief lage gewicht is mede mogelijk dankzij de uit koolstofvezel opgetrokken basis van de auto. Hispano Suiza Cars gaat slechts negentien exemplaren bouwen, die stuk voor stuk voor niet minder dan 1,5 miljoen euro van eigenaar wisselen. De eerste Carmens moeten medio 2020 worden geleverd.