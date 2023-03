Hiperon Fosslin: nieuwe waterstof-SUV uit Maleisië

Hiperon Motors ken je wellicht nog van de Carrier, een elektrische bedrijfswagen waarmee het Maleise bedrijf zich in 2021 aan de wereld voorstelde. Hiperon - waarvan de naam doet denken aan het Amerikaanse Hyperion Motors - heeft nu de eerste beelden vrijgegeven van zijn eerste personenauto. Dat is - hoe kan het ook anders - een SUV. Maar niet zomaar een. De Hiperon Fosslin krijgt een elektrische aandrijflijn, maar moet ook met een brandstofcel beschikbaar komen.

Over de Fosslin met brandstofcel deelt Hiperon vooralsnog geen informatie. Wél belicht het in vogelvlucht de aandrijflijn van de elektrische variant. Eerst de verpakking. De Fosslin is een 4,88 meter lange, 1,99 meter brede en 1,69 meter hoge SUV met een vanaf de B-stijl sterk aflopende daklijn. De Fosslin lijkt aan de achterkant scharnierende achterportieren te krijgen, heeft verzonken portiergrepen en een vrij strak ontwerp zonder al te veel visuele poespas. Voor het ontwerp van de Fosslin is de One One Lab-designstudio verantwoordelijk. Wat de modelnaam Fosslin betekent? Volgens Hiperon is de modelnaam een combinatie van de Noorse woorden Foss en Lyn die achtereenvolgens iets als 'waterval' en 'bliksem' betekenen.

De elektrische Hiperon Fosslin krijgt een 95-kWh accupakket een een aandrijflijn van 480 pk. Het geheel levert de 2.485 kilo wegende SUV een actieradius van 450 kilometer op. Het Maleisische bedrijf geeft al een uitgebreide standaarduitrusting vrij. Zo krijgt de Fosslin 20-inch lichtmetalen wielen, een glazen panoramadak, adaptieve cruisecontrol, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen, een verwarmbare achterbank, een 17-inch infotainmentscherm en een hele reeks passieve en actieve veiligheidssystemen, wWaaronder een 360-graden-camera, dodehoekdetectie en een actieve rijbaanassistent.

Hiperon gaat eerst een handjevol exemplaren bouwen waarvan als het goed is de eerste in het derde kwartaal van dit jaar worden geleverd. Een vanafprijs is er nog niet.