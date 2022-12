Hierdoor lijkt het alsof de AMC Pacer een rolbeugel heeft

AMC, de American Motors Company, is veruit de kleinste van de vier Amerikaanse autoconcerns. Het merk is vooral bekend van de AMC Pacer, die schitterde in de film Wayne's World. Voor nieuwe modellen is nauwelijks geld, maar dankzij slimme innovaties weet AMC toch een trouwe groep klanten aan zich te binden. Zo rijden AMC’s al met schijfremmen rond, terwijl Cadillacs en Lincolns het nog met trommels moeten doen.

Begin jaren 70 besluit AMC te investeren in een splinternieuw model, de Pacer. Die is gericht op een groeiende groep forensen die geen enorm slagschip willen, maar een auto die je makkelijk in de drukke binnenstad kunt parkeren. Het tekort aan lengte compenseert de Pacer in de breedte, zodat je - in ieder geval voorin - het gevoel hebt toch in een normale auto te zitten.

Inzittenden beschermen bij koprollen

De Pacer is een unieke kans voor het kleine AMC, maar ook een enorm financieel risico. Een extra uitdaging is de opkomst van de Federal Safety Regulations. Veiligheid is begin jaren 70 een belangrijk thema in de auto-industrie. Vanaf modeljaar 1974 worden grote veiligheidsbumpers verplicht, maar ondertussen werkt de Amerikaanse overheid aan nog veel strengere regels. Naar verwachting moeten alle modellen in 1980 bestand zijn tegen aanrijdingen van 40 km/h bij zijdelingse botsingen en 50 km/h bij koprollen. Omdat regeren vooruitzien is, besluit AMC alvast rekening te houden met de mogelijke nieuwe wetgeving. De Pacer krijgt een stevige interne rolbeugel, die via de B-stijlen rondom de koets loopt. Hij is duidelijk herkenbaar aan een bult in het dak van de Pacer. De ruimte die nodig is voor de rolbeugel maakt de Pacer nog wat breder dan hij al is, waardoor het ontwerp nogal uit proportie raakt. Maar, zo redeneert AMC, veiligheid gaat voor alles.

AMC Pacer komt uiteindelijk zonder rolbeugel

Ondertussen kiezen de Big Three voor een andere strategie. Met een krachtige lobby weten Ford, Chrysler en GM de Amerikaanse overheid ervan te overtuigen dat de nieuwe regels veel te streng zijn, en dat het zowel technisch als financieel onmogelijk is om er aan te voldoen. De lobby werkt, en de regels worden aanzienlijk versoepeld. Voor AMC een zure appel: al het werk aan de Pacer is voor niets geweest. De Pacer komt in januari 1975 zonder rolbeugel op de markt, maar AMC heeft het ontwerp niet aangepast. De bult in het dak en de dikke B-stijlen zitten er nog gewoon. In feite had AMC gelijk, en liep de Pacer met zijn primitieve veiligheidskooi jaren voorop. Maar je moet nooit te vroeg gelijk willen hebben …