Hier werden de meeste flitsers gespot in 2020

Het was dit jaar veel rustiger op de weg dan normaal, maar dat weerhield de politie er niet van om te controleren op hardrijders. Op basis van gegevens van de app Flitsmeister is bekend waar de flitsagenten het vaakst aangetroffen werden.

Ook al reden we met z'n allen minder in 2020, het was mogelijk wel het jaar waarin flitsagenten de grootste kans hadden om snelheidsduivels op de bon te slingeren. Op de rustige wegen was het immers flink doorrijden geblazen en afgelopen voorjaar sprak men zelfs al over 'coronaracers'. Die blijken in het westen van het land de grootste kans te hebben gelopen om door een mobiele flitser gesnapt te worden.

Met stip op nummer 1 staat de A1 bij hectometerpaaltje 11.0. In beide richtingen werd daar, bij het viaduct ter hoogte van Muiden, in 2020 het vaakst een flitser doorgegeven. Op de tweede plaats staat de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel, ook hier bij hectometerpaaltje 11.0. De top 3 wordt rondgemaakt door de A13 van Rotterdam naar Rijswijk, bij 15.1. De enige plek in de top 10 die niet in het westen ligt, is de N705 ter hoogte van Zeewolde bij 4.7.

Top 10 gemelde flitslocaties

A1 in beide richtingen bij 11.0 A10 Diemen - Zeeburgertunnel bij 11.0 A13 Rotterdam - Rijswijk bij 15.1 N242 Alkmaar bij 42.3 N207 Nieuw-Vennep bij 52.9 A2 Utrecht - Amsterdam bij 37.7 N247 Amsterdam bij 29.8 N203 Uitgeest bij 53.6 N217 Oud-Beijerland bij 11.9 N705 Zeewolde bij 4.7

Nieuwe maximumsnelheid

Dit jaar ging de maximumsnelheid overdag overal omlaag naar 100 km/h. Uit de gebruikerscijfers van Flitsmeister blijkt dat het de gemiddelde snelheid er midden op de dag wel wat uit heeft gehaald, maar dat er gemiddeld het grootste deel van de dag nog wel harder dan 100 km/h gereden wordt. Alleen midden op de dag, tussen 12:00 u. en 14:00 u. ligt de gemiddelde snelheid op de snelweg rond de 100 km/h. Daarvoor en daarna ligt het erboven. Vanaf 17:00 u. gaat de gemiddelde snelheid al snel omhoog, terwijl pas na 19:00 u. de 100 km/h-maximumsnelheid niet overal meer geldt. Overigens valt op dat er na 19:00 u. gemiddeld wel iets langzamer gereden wordt dan vorig jaar.