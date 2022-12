Rijk harkt in 2023 honderden miljoenen meer aan wegenbelasting binnen

De motorrijtuigenbelasting is opgebouwd uit een rijksdeel en een deel dat naar provincies gaat. Het CBS heeft berekend dat het rijksdeel in 2023 de staatskas €4,52 miljard oplevert. Dat is 3,5 procent meer dan dit jaar. Hoewel het CBS er al volop mee heeft gerekend is het percentage waarmee de tarieven voor het rijksdeel in de mrb wordt verhoogd nog niet officieel gepubliceerd.

Interessant overigens: elektrische auto's zijn tot en met 2024 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en voor plug-in hybrides met een uitstoot minder dan 50 gram CO2/km geldt tot en met 2024 een korting van 50 procent. Ondanks het remmende effect van een toename van het aantal EV's in Nederland worden dus aanzienlijk hogere inkomsten uit de mrb verwacht.

Provincies verwachten eveneens in 2023 meer inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te halen. €67 miljoen meer, om precies te zijn. Het gaat om een totaalbedrag van €1,8 miljard, 3,8 procent meer dan in 2022. Ook deze stijging komt voornamelijk door hogere tarieven, maar ook door een verwachte toename van het wagenpark. Provincies mogen het opcententarief, het opslagpercentage, zelf bepalen. Dat verschilt dus per provincie. In Groningen en Zuid-Holland geldt het hoogste opcententarief. Dat bedraagt maar liefst 95,7 procent. In Noord-Holland betalen autobezitters het laagste tarief: 67,9 procent. De helft van alle provincies verhoogt in 2023 het opcententarief. In Zuid-Holland neemt het in 2023 het meeste toe en wel met 3,9 procentpunt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Zuid-Holland - overigens samen met Flevoland - de provincie is die zijn inkomsten uit mrb in 2023 het sterkst ziet toenemen. De verwachte groei en samenstelling van het wagenpark speelt hier ook een rol.