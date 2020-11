'Helft automobilisten tegen verbod op verbrandingsmotor'

Bijna de helft van de Duitse automobilisten is tegen een verbod op verbrandingsmotoren, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Duitse occasionwebsite Mobile.de. Met name ouderen zijn sceptisch, onder jongeren klinkt er juist een duidelijke roep om vernieuwing.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd onder Duitse automobilisten, blijkt dat 48,2 procent van de ondervraagden tegen een verbod op verbrandingsmotoren is. Er is wel sprake van een duidelijke tegenstelling, want 41 procent van de onderzochte groep geeft aan juist vóór een verbod te zijn. Zij vinden dat de overheid er met regelgeving op aan moet sturen dat nieuwe technologieën kunnen doorbreken. Van deze voorstanders wil daarom ruim een kwart al een verbod vanaf 2025. Onder jongeren is de roep om vernieuwing het grootst.

In Duitsland is het aantal EV-verkopen over de eerste drie kwartalen van dit jaar overigens met 98.610 EV's meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019, blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA. Nog steeds bedraagt het aandeel van EV's in de totale Duitse autoverkopen echter maar 0,05 procent. Aan het begin van 2020 reden er in totaal 136.000 EV's op de Duitse wegen. Relatief gezien een schijntje in verhouding tot het gehele Duitse wagenpark van 47,7 miljoen personenauto's. Het draagvlak voor EV's in Duitsland lijkt dus toe te nemen, maar dat veel Duitsers tegen een verbod op verbrandingsmotoren zijn, is gezien de verkoopaantallen niet zo gek.

Strengere regels

De verbrandingsmotor komt alsmaar verder in het nauw. In 2025 wil de Europese Commissie de nieuwe uitstootnorm Euro 7A invoeren. de Duitse branchevereniging VDA (Verband der Automobilindustrie) zei daar eerder over dat Euro 7A 'de facto een verbod op auto's met verbrandingsmotoren' is, omdat de gestelde norm - die overigens nog niet definitief bekend is - zo laag zou zijn dat een verbrandingsmotor daar onmogelijk aan zou kunnen voldoen. De VDA ziet graag dat de EU ook meer aandacht besteedt aan de ontwikkeling van waterstoftechnologie en synthetische brandstoffen. Naar dat laatste hebben Duitse automobilisten wél oren. 55,9 procent van de respondenten zou het rijden op synthetische brandstof verkiezen boven een elektrische auto.