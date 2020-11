'Euro 7-norm betekent het einde van verbrandingsmotor'

De Europese Unie wil in versneld tempo de uitstoot van nieuwe auto's terugdringen. Daartoe wordt er gewerkt aan de nieuwe Euro 7-emissienorm. Die bevindt zich nu nog in een conceptuele fase en wordt waarschijnlijk pas rond 2025 ingevoerd. De Duitse branchevereniging VDA luidt nu echter al de noodklok. Volgens VDA-topvrouw Hildegard Müller zorgt Euro 7, zoals de plannen er nu liggen, voor een onwerkbare situatie. "Met de introductie van de geplande Euro 7-norm zal de Europese Commissie de facto auto's met verbrandingsmotoren verbieden vanaf 2025", zo verklaart zij stellig volgens Automobilwoche.

Het probleem zit 'm volgens Müller in het gelijktrekken van omstandigheden bij deze norm. Dat betekent dat een auto volgens Euro 7-norm onder alle omstandigheden onder bepaalde grenswaarden moet blijven. Ook bijvoorbeeld op grote hoogten, waarbij er door ijle lucht altijd meer van de motor gevraagd wordt en er dus ook meer uitstoot is. Müller verwacht dat de norm van zichzelf al zo streng is, dat dergelijke prestaties vrijwel onmogelijk worden. "De commissie wil bepalen dat een voertuig in de toekomst in elke rijsituatie nagenoeg emissievrij moet blijven. Of dat met een aanhanger op een berg is of in langzaam stadsverkeer. Dat is technisch onmogelijk en dat weet iedereen." Vandaar dus ook haar vrees dat de norm ertoe leidt dat merken gedwongen de verbrandingsmotor uit moeten zwaaien. Müller is van mening dat het daarvoor nog te vroeg is. Onder meer het tempo waarin het laadnetwerk in Europa wordt uitgebreid, strookt volgens haar niet met een dermate vroeg einde van de verbrandingsmotor. De Duitse pleit er dan ook voor dat de EU zich juist meer richt op de ontwikkeling van nieuwe synthetische brandstoffen, maar ook waterstoftechnologie.

Hoewel definitieve cijfers er vanwege de conceptuele fase van Euro 7A nog niet zijn, zijn de recente verwachtingen niet misselijk. De CO2-uitstoot zou (ten opzichte van Euro 6D) met 66 procent omlaag moeten, de stikstofuitstoot moet halveren en de fijnstofuitstoot moet zelfs zes keer minder worden. Dat moet dan dus ook onder zware omstandigheden nog zo zijn. Bij Euro 7B gaat het nog verder; 90 procent minder CO2 (t.o.v. Euro 6D), stikstofuitstoot zes keer zo weinig en fijnstofuitstoot tien keer minder dan nu. Dat blijkt uit berichtgeving van Autonieuws.be. Zoals gezegd wordt voor de invoering van Euro 7A op 2025 ingezet. Euro 7B zal dan waarschijnlijk enkele jaren later volgen.