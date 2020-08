Heeft deze BMW '8-serie' een middenmotor?

Meestal is op spionagefoto's na een klein beetje bestuderen wel helder welke auto er voor de lens van de spionagefotograaf op is gedoken. Dat geldt bij deze BMW niet. Eerlijk is eerlijk; deze 8-serie zorgt voor de nodige verwarring. Het lijkt op het eerste gezicht te gaan om een 'reguliere' M8 of een M850i, maar er gebeurt achter de B-stijl iets opmerkelijks. Daar zien we namelijk zwarte panelen op de plek waar we normaal de tweede zijruiten zouden aantreffen. In die panelen zitten luchtsleuven. Er lijkt dus iets aan koeling nodig te zijn op die plek. Ook de achterruit is anders dan normaal, want daarin zijn een soort lamellen te zien.

Koelopeningen op die plaatsen duiden over het algemeen op een middenmotor. De rest van de auto oogt, mede dankzij de enorme remschijven en de vier uitlaten, ook zo sportief als een 8-serie maar zijn kan. Dan rijst dus direct de vraag: gaat het hier om een slimme camouflagetruc om ons op het verkeerde been te zetten en is het gewoon een aangepaste M8, of voert BMW hier werkelijk iets heel speciaals in z'n schild? Het korte antwoord daarop is: we durven het niet precies te zeggen.

Als het werkelijk gaat om een BMW met middenmotor, dan is eigenlijk de enige optie dat het hier gaat om een zogenoemde 'mule'. Een auto die onderhuids stiekem heel anders in elkaar steekt en waarbij de koets niets anders dan vermomming is. In dat geval hebben we mogelijk tóch te maken met een prototype van een auto die het voorbeeld van de Vision M Next volgt. Dat was een 600 pk sterke concept met op beide assen een elektromotor, die bovenop de elektrokracht nog vermogen haalde uit een op benzine lopende viercilinder middenmotor. Dat zou echter ook weer een beetje een gek verhaal zijn, aangezien BMW daar naar verluidt een streep doorheen heeft gezet. Misschien dus toch niet. Spannend!