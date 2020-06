BMW presenteert 8-serie 'Golden Thunder'

BMW presenteert een speciale, 'Golden Thunder' gedoopte uitvoering van de 8-serie. De auto is aangekleed door BMW's Individual-afdeling en is aan de binnen- en buitenkant te herkennen aan de goudkleurige accenten.

De meest in het oog springende details zijn de goudkleurige spiegelkappen en striping en de 'gouden' lichtmetalen wielen. De carrosseriekleur is te allen tijde zwart. Wel is er de keuze uit het zogeheten Sapphire Black van BMW of de Frozen Black metallic lak. Aan de binnenzijde is de middentunnel afgewerkt met metaal met een gouden gloed. Dezelfde kleur keert terug in de stiksels van het leer. In de hoofdsteun is tenslotte een embleem gestikt, zodat duidelijk is dat het hier om de Golden Thunder Edition gaat.

De BMW 8-Serie Coupé, Convertible en Gran Coupé zijn alle drie leverbaar in deze uitvoering. De Golden Thunder Edition is er als 840i, M850i en als 840d. Vierwielaandrijving is standaard. BMW Nederland haalt vier exemplaren naar ons land, laat de importeur weten. De prijzen zijn nog niet bekend. In september begint de productie.