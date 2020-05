BMW M8 Competition nóg sneller dankzij Manhart

De BMW M8 Competition is de crème de la crème op de bestellijst van de 8-serie. Met 625 pk is de Competition 25 pk krachtiger dan de 'gewone' M8 en hij heeft 0,1 seconde minder nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te schieten. Dat verschil is te klein, moeten ze bij Manhart hebben gedacht. Ze pakten de M8 Competition bij de kladden en zorgden ervoor dat de M8 echt volledig het nakijken krijgt. De MH8 800, zoals Manhart zijn creatie doopt, haalt namelijk maar liefst 823 pk en 1.050 Nm uit de 4,4-liter biturbo V8. Daarmee snelt de auto in 2,6 seconden naar 100 km/h en van 100-200 km/h ben je slechts 5,7 seconden kwijt. De vermogensgroei wordt volgens de Duitse tuner bereikt door een aanpassing van de motorsoftware, nieuwe turbo's en een andere intercooler. Om de krachten aan te kunnen, heeft de tuner ook de transmissie aangepakt.

Het oog wil ook wat en daar heeft Manhart eveneens aan gedacht. Een aantal koolstofvezel spoilerlipjes dikt de Competition verder aan en de auto staat op in hoogte verstelbare vering van KW, waarmee de auto tot zo'n 3 centimeter lager kan liggen dan de reguliere M8. De bestuurder kan daarnaast kiezen om het uitlaatgeluid wél of niet volledig los te laten via een klep in de dempers, wel zo prettig als je 's ochtends vroeg enigszins subtiel de straat uit wil rijden. De MH8 onderscheidt zich verder van een reguliere M8 Competition met diverse goudkleurige accenten, Manhart-logo's op de plekken waar je die van BMW verwacht en heel flinke wielen. 21-inch exemplaren om precies te zijn. Het pretpakket moet in Duitsland minimaal € 223.000 kosten. Voor Nederland kun je daar rustig een halve ton bij optellen.