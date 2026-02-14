Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Nu de voorjaarsvakantie gestart is zullen veel vakantiegangers weer goed voorbereid met hun auto richting de sneeuw aan het rijden zijn. Behalve winterbanden of vierseizoenenbanden is het ook raadzaam sneeuwkettingen mee te nemen. "Heb je voor elektrische auto's met hun bizar hoge koppel eigenlijk speciale sneeuwkettingen nodig?", vraagt een AutoWeek-lezer zich af. Die vraag leggen we voor aan een expert uit ons panel voor de magazinerubriek Diagnose.

R. Pol, uit Arnhem vraagt het zich af: “Zijn er sneeuwkettingen, speciaal voor een EV? Ik kom erop omdat deze auto’s veel koppel hebben en ik me dus kan voorstellen dat ze de nodige hulp nodig hebben om grip te krijgen.”

Niet alleen koppel probleem, ook ruimte in de wielkast

Kamal el Fakir, specialist hybrides en elektrisch auto: “Er bestaan inderdaad speciale sneeuwkettingen voor EV’s, maar om een andere reden dan u aangeeft. Het is namelijk niet (alleen) het grote koppel dat het probleem is, maar de beperkte ruimte rond de wielen. Hierdoor bestaat de kans dat er schade aan het onderstel of de wielkasten ontstaat. Controleer altijd de handleiding van uw voertuig om te zien welk type sneeuwketting is toegestaan: standaard metalen kettingen, textiele ‘sneeuwsokken’ of speciale goedgekeurde kettingen, zoals bijvoorbeeld de König XG 12 Pro 252 voor de Tesla Model Y. Advies: oefen het monteren van kettingen vooraf, zodat u zeker weet dat ze passen en u niet voor verrassingen komt te staan in winterse omstandigheden.

Dan nog naar aanleiding van uw vraag c.q. opmerking: EV’s hebben door hun directe koppel en regeneratieve remmen specifieke aandachtspunten op gladde wegen. Zo kan sterk regeneratief remmen op een gladde ondergrond instabiliteit veroorzaken. Pas daarom de mate van regeneratie aan in uw instellingen. Tevens: het directe koppel van een elektromotor kan ook bij het gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen bij te veel gas doorslippen veroorzaken. Accelereer daarom niet voluit.”