Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Hebben elektrische auto's vanwege het hoge koppel speciale sneeuwkettingen nodig?'

Niet alleen trekkracht probleem

1
Lotus Eletre in de sneeuw

Nu de voorjaarsvakantie gestart is zullen veel vakantiegangers weer goed voorbereid met hun auto richting de sneeuw aan het rijden zijn. Behalve winterbanden of vierseizoenenbanden is het ook raadzaam sneeuwkettingen mee te nemen. "Heb je voor elektrische auto's met hun bizar hoge koppel eigenlijk speciale sneeuwkettingen nodig?", vraagt een AutoWeek-lezer zich af. Die vraag leggen we voor aan een expert uit ons panel voor de magazinerubriek Diagnose.

R. Pol, uit Arnhem vraagt het zich af: “Zijn er sneeuwkettingen, speciaal voor een EV? Ik kom erop omdat deze auto’s veel koppel hebben en ik me dus kan voorstellen dat ze de nodige hulp nodig hebben om grip te krijgen.”

Niet alleen koppel probleem, ook ruimte in de wielkast

Kamal el Fakir, specialist hybrides en elektrisch auto: “Er bestaan inderdaad speciale sneeuwkettingen voor EV’s, maar om een andere reden dan u aangeeft. Het is namelijk niet (alleen) het grote koppel dat het probleem is, maar de beperkte ruimte rond de wielen. Hierdoor bestaat de kans dat er schade aan het onderstel of de wielkasten ontstaat. Controleer altijd de handleiding van uw voertuig om te zien welk type sneeuwketting is toegestaan: standaard metalen kettingen, textiele ‘sneeuwsokken’ of speciale goedgekeurde kettingen, zoals bijvoorbeeld de König XG 12 Pro 252 voor de Tesla Model Y. Advies: oefen het monteren van kettingen vooraf, zodat u zeker weet dat ze passen en u niet voor verrassingen komt te staan in winterse omstandigheden.
Dan nog naar aanleiding van uw vraag c.q. opmerking: EV’s hebben door hun directe koppel en regeneratieve remmen specifieke aandachtspunten op gladde wegen. Zo kan sterk regeneratief remmen op een gladde ondergrond instabiliteit veroorzaken. Pas daarom de mate van regeneratie aan in uw instellingen. Tevens: het directe koppel van een elektromotor kan ook bij het gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen bij te veel gas doorslippen veroorzaken. Accelereer daarom niet voluit.”

Sneeuwketting voor Tesla Model Y

    1 Bekijk reacties
    Diagnose

    Lees ook

    Vraag en Antwoord
    Nissan Leaf

    'Het defect aan mijn Nissan Leaf kost €4.000 en de online en schriftelijke garantie verschillen'

    Vraag en Antwoord
    Toyota Yaris cross

    'De EGR-koeler van mijn Toyota Yaris Cross ging kapot en ik heb een garantiediscussie met dealer'

    Vraag en Antwoord
    Mercedes-Benz GLS 450d

    'Heeft het echt zin om winterdiesel te tanken?'

    Vraag en Antwoord
    In de wasstraat

    'Wordt nu al die auto's met zout erop naar de wasstraat gaan het spoelwater daarin ook zout?'

    Vraag en Antwoord
    Citroen C4

    'De lak bladdert van mijn Citroën C4 uit 2008, het ziet er niet uit, is daar iets aan te doen?'

    Lezersreacties (1)

    Reageren

    Maak melding van misbruik

    Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

    Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.