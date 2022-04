Hamilton gelooft niet meer in titel: 'bijna mijn slechtste auto ooit'

Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat hij dit jaar niet voor de titel kan gaan. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat zijn huidige auto bijna zo slecht is als de McLaren waarmee hij in 2009 zijn eerste titel verdedigde.

Het raceweekend in Imola liep uit op een zware teleurstelling voor Lewis Hamilton. Hoewel de voormalig wereldkampioen van tevoren al niet heel optimistisch was, was een dertiende plaats wel erg matig. Teamgenoot George Russell wist nog wel knap naar de vierde plek te rijden, maar volgens Hamilton staat het als een paal boven water dat de Mercedes W13 niet goed genoeg is om dit jaar nog voor de titel te gaan. Hij vergelijkt 'm met de auto waar hij in 2009 mee reed. "Dat was de slechtste auto die ik ooit had. Deze auto zit daar niet ver van af. Ik heb er wel vertrouwen in dat het team het kan verhelpen, zoals destijds met die auto ook lukte," aldus Hamilton tegenover de verzamelde media in Imola.

Hoewel Hamilton dus goede hoop heeft dat de auto, die volgens hem zeker potentie heeft, nog beter wordt, is de titel pakken dit jaar niet langer realistisch. "Ik lig uit de kampioenschapsstrijd, dat is wel zeker. We zijn wereldkampioenen en kunnen dit wel oplossen, maar het gaat langer duren en het wordt een pijnlijk jaar." Volgens Hamilton duurt het in het 'ergste scenario' misschien wel tot volgend jaar voordat Mercedes weer voorin mee kan doen.