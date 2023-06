H1st Vision: krachten bundelen voor nieuwe Renault Scénic

Herken je de auto die je op deze foto's ziet? Dat kan heel goed kloppen. Het is namelijk de vorig jaar getoonde Renault Scénic Vision, maar dan in een wat lichter jasje. Niets nieuws, zou je zeggen. Toch is er heel wat nieuws onder de zon bij deze H1st Vision gedoopte conceptauto. Het is namelijk de etalage voor de zaken die 'Software République' in huis heeft voor de auto van de toekomst. Dat Franse samenwerkingsverband van Renault met bedrijven als Atos, Dassault, ST Microelectronics en Thales moet onder meer mobiliteit een nieuwe fase inbrengen. Dat lukt met de H1st Vision al aardig.

'Human First'

De Renault H1st Vision (Human First Vision) is namelijk helemaal in verbinding met zijn inzittenden en de wereld om zich heen. Dat blijkt uit tal van zaken. Het begint al als je de auto benadert, want tot op zes meter afstand moet de auto je dankzij biometrische gegevens kunnen herkennen en het portier voor je openen. Eenmaal aan boord word je onder meer getrakteerd op een muzikale belevenis van jewelste, dankzij een uit 16 speakers bestaand audiosysteem waarvoor onder meer Arkamys verantwoordelijk is. Leuk natuurlijk, maar opvallender is hoe de auto zich op verschillende manieren toespitst op de personen die erin zitten. Zo kan de auto je gezondheid in de gaten houden en, waar nodig, automatisch hulpdiensten alarmeren als je bijvoorbeeld iets aan je hart krijgt.

Van een wat luchtiger aard is wat er gebeurt als er een telefoontje binnenkomt. Dan kan degene die het gesprek wil voeren zeggen 'ik neem 'm aan' en dan wordt het geluid van het gesprek gedeeld via de speakers in de hoofdsteun van de stoel waarop diegene zit. Daarvoor heb je natuurlijk ook een slimme spraakassistent nodig, die is dan ook van de partij. Een chatbot kan je helpen aan een parkeerplek en de betaling hiervoor in gang zetten, al is dat ook nog via een van de sneltoetsen op het dashboard te regelen. Over betalen gesproken: dat gaat via Mobilize Wallet, een betaalservice van Renault (deel)mobiliteitstak.

Niet alleen jouw eigen gezondheid wordt in de gaten gehouden, maar ook die van de auto zelf. Er wordt een NFT aangemaakt waarop alle informatie over je auto is te zien en uiteraard zijn de gegevens ook in de auto zelf op te roepen. Zo wordt onder meer de conditie van de banden bijgehouden via sensoren en krijg je inzicht in hoe lang die nog mee zouden moeten gaan en wat jouw rijstijl hier voor invloed op heeft. Ook zaken als de verwachte levensduur van de accu en aandrijflijn worden bijgehouden.

Waterstof?

Over de aandrijving gesproken: het 'H1' in de naam van dit studiemodel lijkt te suggereren dat er waterstof in het spel is, maar daarover zwijgt men nu in alle talen. Wel gaat het over een accu en elektrische aandrijving. In theorie kan daar nog altijd waterstof bij komen kijken, zoals bij de Renault Scénic Vision ook het geval was. Die had zowel een brandstofcel als een 40 kWh accu, waarmee een actieradius van 500 km (helft door met een stekker te laden, andere helft door de brandstofcel) mogelijk moet zijn. Volgend jaar verschijnt de productieversie van de elektrische nieuwe Renault Scénic. Vooralsnog zetten we erop in dat dat een technische evenknie van de Nissan Ariya wordt, dus gewoon puur met een accu.