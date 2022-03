'Groter dieseltekort dreigt, vooral voor Europa'

Er dreigt een groter tekort aan diesel te ontstaan, onder meer vanwege teruglopende leveringen vanuit Rusland aan het Westen. Dat stelt de topman van oliehandelaar Vitol volgens The Financial Times. Het is volgens hem mogelijk dat Europa diesel op rantsoen moet gaan gebruiken.

Het kan er nog wel bij met de toch al hoge brandstofprijzen: er dreigt een vergroot tekort aan diesel. Daarvoor waarschuwt Vitol-topman Russell Hardy. Volgens Hardy wordt er rekening gehouden met een 'systematische terugval' van levering van diesel vanuit Rusland als gevolg van de sancties die het land zijn opgelegd na de invasie in Oekraïne.

Europa is sterk afhankelijk van Rusland als het aankomt op kant-en-klare diesel: "Europa importeert de helft van zijn diesel uit Rusland en de andere helft uit het Midden-Oosten," aldus Hardy. Dat betekent niet dat de Russische diesel ook de helft van de totale dieselconsumptie beslaat, want dat is slechts zo'n 15 procent. Er wordt immers ook veel ruwe olie geïmporteerd waar hier in Europa diesel van wordt gemaakt. Toch is de 15 procent die in gevaar komt reden tot zorgen, volgens Hardy. Het opvoeren van productie door raffinaderijen kan verzachtend werken, maar er is volgens hem een reële kans dat Europa diesel op rantsoen moet gaan gebruiken.

De kans is groot dat de prijs voor diesel als gevolg hiervan nog verder zal stijgen en dan komt een nieuw scenario in beeld. Namelijk dat de dieselprijs hier in Nederland voor het eerst boven die van benzine uitkomt. Daar werd eerder deze maand al eens voor gewaarschuwd.