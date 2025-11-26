Ga naar de inhoud
Gros nieuwe elektrische auto's wordt niet door particulier gekocht

Ruim 60 procent van alle nieuwe elektrische auto's is leaseauto

10
Tesla Model 3
Lars Krijgsman

Lang niet elke nieuwe elektrische auto die in Nederland wordt geregistreerd is door een particulier gekocht. Sterker nog: het grootste deel is dat niet, zo schrijft uit cijfers die Automotive-Online.nl heeft opgevraagd bij de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Van alle leaseauto's die in oktober in Nederland zijn geregistreerd, was 51 procent een volledig elektrische, zo meldt Automotive-Online.nl. Niet eerder zou het aandeel dat elektrische auto's in de registratie van nieuwe leaseauto's boven de 50 procent zijn uitgekomen. Vorig jaar lag dat percentage nog op 44 procent.

Interessanter nog: van alle elektrische auto's die in de eerste tien maanden van dit jaar in Nederland zijn geregistreerd, was 62 procent een leaseauto. Het gros van de nieuwe EV's is dus niet door een particulier gekocht.

Wil jij wel een elektrische auto kopen, maar is een nieuwe je te duur? Of heb je er simpelweg liever een waar 'de kop al van af is'? Wandel dan vooral even naar het gigantische aanbod van gebruikte elektrische auto's op AutoWeek.nl. Daar kun je uit maar liefst 26.685 tweedehands elektrische auto's kopen!

10 Bekijk reacties
Elektrische Auto

