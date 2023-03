Grootste Smart ooit komt in 2024 naar Europa

De Smart #1 is met zijn 4,27 meter lengte met afstand de grootste Smart ooit. Maar er zit een groter model in het vat: die heet #3 en komt in 2024 naar Europa en dus waarschijnlijk ook naar Nederland. Ook aan de andere kant van het formaatspectrum heeft Smart een nieuw model in petto.

De tijd dat een Smart altijd een uiterst compacte stadsauto was, is voorbij. Met de 4,27 meter lange Smart #1 heeft het merk een elektrische cross-over die niet alleen aanzienlijk langer is dan de 3,5 meter lange laatste Forfour, maar zelfs diens grotere voorganger (3,75 meter) met ruim een halve meter in lengte overtreft. CEO van Smart Europe Dirk Adelmann zegt tegen Automotive News dat op 17 april in China een nieuw model van Smart zijn publieksdebuut beleeft: de Smart #3. Die Smart #3 is groter dan de #1 komt volgens de topman begin 2024 naar Europa.

Hoewel het dus nog ongeveer een jaar duurt voordat je de Smart #3 op de weg gaat zien, kon AutoWeek je de auto al in november vorig jaar laten zien. Toen vonden we in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie niet alleen de eerste foto's van de Smart #3, maar ook de eerste technische gegevens van die auto. De Smart #3 wordt een 4,4 meter lang, 1,83 meter breed en 1,56 meter hoog. De elektrische Smart krijgt een sterker aflopende daklijn dan de #1. Hij wordt leverbaarbaar met een 272-pk elektromotor op de achteras en er komt ook een versie die naast die elektromotor een tweede elektromotor van 156 pk op de vooras heeft. De Smart #3 deelt zijn SEA-platform met de #1. Die basis zal onder meer ook door Volvo gebruikt worden voor zijn nieuwe kleine elektrische cross-over: de EX30.

Smart #2

Volgens CEO Dirk Adelmann heeft Smart ook modelnaam #2 op de plank liggen. Die naam wil Smart toepassen op een kleiner elektrisch model dat als opvolger van de huidige generatie ForTwo gaat fungeren. In 2024 stopt Smart met de productie van die inmiddels alleen nog met een elektrisch aandrijflijn verkrijgbare ForTwo. Als de Smart #2 daadwerkelijk een klein model wordt, wordt het modellengamma van Smart er wat naamgeving betreft niet overzichtelijker op. De #1 is immers groter en hoger gepositioneerd dan de kleinere #2 die als instapper gaat fungeren.