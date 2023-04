Smart #3: elektrische 'fastback-SUV' grootste Smart ooit

Vind je de Smart #1 voor een Smart een flink model? Maak je borst dan maar nat. Dit is de Smart #3: een splinternieuwe elektrische cross-over met een aflopende daklijn die met afstand het grootste model ooit is van de fabrikant. Hij komt ook naar Nederland.

Tijdens Auto China heeft Smart officieel het doek getrokken van de #3. Het is na de #1 het tweede nieuwe, volledig elektrische model van Smart sinds het voor de helft in handen is van het Chinese Geely. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de #3 voortborduurt op het design én op de techniek van de vorig jaar onthulde Smart #1.

Uitgebreide technische gegevens laat Smart overigens nog niet los. Voor wie AutoWeek.nl regelmatig bezoekt, heeft de Smart #3 echter weinig verrassingen meer. Al in november vorig jaar konden we je de eerste foto's laten zien en gelijktijdig kregen we de eerste specificaties boven water. De Smart #3 wordt exact 4,4 meter lang en dat maakt hem 13 centimeter langer dan de huidige #1 die zich tot nu toe de grootste Smart ooit mocht noemen. De Smart #3 is duidelijk ontworpen in dezelfde door Mercedes-Benz ontwikkelde designtaal als de #1. Vanaf de B-stijl loopt de daklijn van de #3 echter veel sterker af. Smart noemt de #3 zelf een SUV met een 'fastbacksilhouet'. Het model is zo'n acht centimeter lager dan de #1. Zijn wielbasis is met 2,79 meter ongeveer 4 centimeter groter dan die van de #1.

In het interieur schroeft Smart onder meer een digitaal instrumentarium en een 12,3-inch horizontaal georiënteerd display dat centraal in het dashboard staat. Het dashboard zelf lijkt sterk op dat van de kleinere #1, met als grootste verschil dat de #3 in de middenconsole drie ronde in plaats van twee platte ventilatieroosters heeft.

De Smart #3 komt in ieder geval op de markt als 272 pk sterke achterwielaandrijver. Tevens verschijnt er een variant die naast die elektromotor een tweede elektromotor heeft die 156 pk toevoegt en die zich enkel met de vooras bezighoudt. De krachtigste Brabus-versie is op de foto's zelfs al te zien.

In september dit jaar geeft de fabrikant meer informatie vrij over de Smart #3 zoals die naar Nederland komt. Dan beleeft de voor de Europese markt bestemde variant immers zijn publieksdebuut tijdens de IAA van München.

Smart #2

Volgens topman Dirk Adelmann heeft Smart ook de modelnaam #2 in het vizier. Die wil Smart plakken op een opvolger van de huidige generatie ForTwo. In 2024 stopt Smart met de productie van dat inmiddels alleen nog met een elektrisch aandrijflijn verkrijgbare model. Wat naamgeving betreft wordt het modellengamma van Smart er bepaald niet overzichtelijker op.