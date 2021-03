Groot onderzoek naar transparantie laadtarieven

Het NKL gaat op grote schaal in de praktijk testen hoeveel er in rekening wordt gebracht bij verschillende laadstations met verschillende laadpassen. Daarvoor wil het in totaal maar liefst 1.200 laadsessies met elektrische auto's uitvoeren bij 109 laadpunten. Het kijkt daarbij ook naar verschillen in de tarieven per gebruikte laadpas. Er worden tien verschillende laadpassen gebruikt.

Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt. Die stelde in oktober vorig jaar dat er vraagtekens werden gezet bij de transparantie rond de kosten van het bijladen van elektrische auto's. De ACM ging dat ook al controleren, maar nu springt ook het NKL erop in. Het NKL verwacht eind april met de eerste onderzoeksresultaten te komen. Mocht er discrepantie worden ontdekt door het NKL of door de ACM, dan kan dat gevolgen hebben voor de exploitanten. De ACM kan dan ingrijpen.

Overigens wordt er ook door de overheid al op ingespeeld. Per 1 juli dit jaar moeten exploitanten realtime informatie geven over de tarieven voor bijladen. De betrokken staatssecretaris, Stientje van Veldhoven, stelde in oktober al dat consumenten hierdoor beter geïnformeerd keuzes moeten kunnen maken: "Straks zie je in één oogopslag wat het laden kost en weet je voordat je ernaartoe rijdt dat een laadpunt vrij is. Dat geeft zekerheid en vertrouwen."