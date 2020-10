ACM wil duidelijkheid over kosten laadsessies

Bestuurders van elektrische auto's moeten voorafgaand aan een laadsessie duidelijkheid hebben over de kosten ervan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil aanbieders van laadpassen en laadpalen aanzetten tot meer transparantie en gaat daarom per 1 december met controles van start, zo laat de ACM dinsdag weten.

De ACM wil dat bij de keuze en aanschaf van een laadpas al duidelijk is hoeveel je waar zult betalen voor een laadsessie. Transparantie over de prijs laat nu nog te vaak te wensen over, zegt de toezichthouder. "De regels zijn niet nieuw. Nu steeds meer mensen een elektrische auto aanschaffen, is het nog belangrijker dat de tarieven voor het opladen van elektrische auto's duidelijk zijn. Dan kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken", aldus directeur consumenten Edwin van Houten.

De ACM wil dat consumenten inzicht krijgen in hoe de prijs van een laadsessie is opgebouwd en dat deze informatie voorafgaand aan de laadsessie duidelijk is. Dat kan via informatie online of bij de laadpaal zelf. Daarnaast moet na afloop helder zijn hoeveel er geladen is en tegen welke prijs, zodat de bestuurder het opgegeven bedrag met het betaalde bedrag kan vergelijken.

Makkelijker vergelijken

De onduidelijkheid die er soms over de kosten is, is ook de overheid niet ontgaan. Vorige week maakte het kabinet bekend dat laadexploitanten vanaf 1 juli 2021 realtime-informatie over alle publiekelijk toegankelijke laadpunten in Nederland moeten delen. De maatregel moet ervoor zorgen dat bestuurders van elektrische auto's eenvoudiger prijzen kunnen vergelijken en beschikbare laadpunten kunnen vinden.

"We maken het nu gemakkelijker om de laagste prijs te vinden", zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) daarover. "Straks zie je in één oogopslag wat het laden kost. En weet je voordat je ernaartoe rijdt dat een laadpunt vrij is. Dat geeft zekerheid en vertrouwen."