Great Wall wil 300.000 auto’s per jaar bouwen in Europa

Het Chinese automerk Great Wall Motors heeft de ambitie uitgesproken om in 2029 auto’s te fabriceren in Europa. Waar de fabriek moet komen te staan, is nog niet bekend.

Great Wall heeft grote plannen in Europa. Persbureau Reuters meldt dat ze 300.000 auto’s per jaar willen bouwen in de Europese fabriek. Waar in Europ blijft nog even gissen. Volgens Great Wall spelen arbeidskosten en logistiek een belangrijke rol in de locatiekeuze. Het is best opmerkelijk dat het Chinese merk weer meer op de Europese markt inzet. 31 Augustus 2024 sloot Great Wall nog zijn Europese hoofdkantoor.

De fabrikant is echter nog altijd actief in Europa. In onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden worden de auto’s van Great Wall verkocht, maar heel veel zijn dat er niet. Vorig jaar verkocht het Chinese merk in Europa 3.706 auto’s, blijkt uit cijfers van JATO Dynamics. In Europa verkoopt Great Wall auto's onder de submerken Ora en Wey.

Dat zullen er flink veel meer moeten worden, want Great Wall heeft de doelstelling om in 2030 één miljoen auto’s buiten China te verkopen. De nieuwe Europese fabriek moet daaraan bijdragen.

Dit is niet de eerste keer dat Great Wall een fabriek in Europa bouwt. In 2012 opende Great Wall als eerste Chinese merk een fabriek op het continent. De fabriek stond in Bulgarije, maar is inmiddels gesloten.