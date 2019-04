Great Wall toont nieuwe pick-up

Great Wall Motors is een gigantisch Chinees concern dat onder eigen naam personenauto's en pick-ups verkoopt en onder de merknamen Havel en Wey SUV's en cross-overs aan de man brengt. Met de Wingle 5 en Wingle 6 heeft Great Wall al een stel pick-ups op de menukaart staan, maar er zit meer in het vat. Het bedrijf toont twee afbeeldingen van een volgende generatie van Great Walls pick-ups, een auto waarvan zelfs een volledig elektrische versie in het vat zit.

Het rode gevaarte gaat als opvolger dienen van de Wingle 5, een auto die in de basis in 2006 op de markt verscheen. In het thuisland verkoopt Great Wall de Wingle 5 overigens naast de Wingle 6, in feite een gefacelifte versie van de Wingle 5. De volledig nieuwe generatie die Great Wall nu laat zien, moet het in deze uitvoering overigens net iets anders aanpakken dan het huidige model.

Zo mikt Great Wall met de nieuwkomer, die op deze foto's avontuurlijk is aangekleed, buiten de eigen landsgrenzen op auto's als de Ranger Wildtrak van Ford en de Colorado Z71 van Holden. Die laatste wordt, net als de huidige generatie pick-ups van Great Wall, in Australië en Nieuw-Zeeland verkocht. Een volledig elektrische versie zit volgens Great Wall in de pijplijn. Die EV-versie zou zo'n 500 kilometer moeten kunnen afleggen op een lading. Tijdens Auto China wordt er meer bekend over het model.