Goedkoopste benzine in EU is niet voor iedereen

Met de huidige benzineprijzen in Nederland kunnen we alleen maar dromen van de bizar lage prijs die de Hongaren voorgeschoteld krijgen. In Hongarije kost een liter benzine hooguit €1,22. Het land voert nu een maatregel in om alleen de Hongaren hiervan te laten profiteren.

Het is wat te ver om heen te rijden voor een goedkope tankbeurt, maar in Hongarije zou je als Nederlander lachend aan de pomp staan. In dat land is namelijk vorig jaar al een prijsplafond ingesteld voor benzine, ter bescherming van de koopkracht. Dat ligt op 480 forint, omgerekend op dit moment €1,22. Dat was al niet veel toen het werd ingesteld, maar zeker nu met de sinds maart enorm gestegen prijzen is het bijzonder goedkoop. De Hongaarse regering maakte in april bekend dat deze maximumprijs in elk geval nog tot 1 juli geldt. Tankstations worden door de overheid gecompenseerd. Overigens klinkt in Hongarije de kritiek dat de compensatie niet voldoende is voor sommige exploitanten.

Uiteraard is zo'n uitzonderlijk lage benzineprijs voer voor brandstoftoerisme. De Hongaarse overheid heeft de maximumprijs echter niet ingesteld voor de koopkracht van buitenlanders. Daarom wordt er volgens Bloomberg nu een wijziging in het beleid doorgevoerd om de brandstoftoerist niet volop mee te laten profiteren. Mensen die niet uit Hongarije komen, moeten een aparte hogere prijs betalen. Voor wie die prijs geldt, wordt naar verluidt bepaald op basis van het kenteken van de auto. Het is niet helemaal helder hoe dat dan bij onbemande pompen zou moeten. De kans bestaat dat deze maatregel Hongarije op kritiek van de Europese Unie komt te staan. Een dergelijke discriminerende markthouding is mogelijk in strijd met de EU-marktregels.