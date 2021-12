GMC teast elektrische Sierra pick-up

Een GMC Sierra is namelijk niets meer of minder dan het tweelingbroertje van de Chevrolet Silverado. Dat er van die Silverado een EV op komst is, weten we al even. De Sierra is dus een logisch vervolg, al is dit wel de eerste keer dat we iets over die elektrische GMC Sierra horen.

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het goed om te weten dat de elektrische GMC Sierra weliswaar zijn basis deelt met de elektrische Chevrolet Silverado, maar dat beide auto’s in technisch opzicht weinig gemeen hebben met de reguliere Silverado en Sierra. Anders dan Fords F-150 Lightning gaat het hier namelijk niet om de elektrische versie van een bestaand model, maar om unieke ‘trucks’ die op een speciaal voor EV’s ontwikkeld platform zijn gebouwd. Dat platform kennen we al van GMC, want het wordt gedeeld met de elektrische Hummer die formeel ook een GMC-product is.

Van de Sierra toont GMC vooralsnog alleen een schets van het front. Dat is overduidelijk dat van een grote pick-up, met als belangrijk verschil dat de grille hier eigenlijk geen grille is. De koplampen zijn led-exemplaren en blijven over de gehele lengte erg smal. GMC noemt de nieuwe EV consequent ‘electric Sierra Denali’, want de EV is straks bij zijn introductie alleen leverbaar als luxe Denali. Of er later ook minder dik aangeklede uitvoeringen komen, is niet bekend. De elektrische GMC Sierra moet volgend jaar op de markt komen, terwijl de eerste GMC Hummers deze maand, in december 2021 dus, worden afgeleverd.