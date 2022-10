GMC Sierra 3500HD Denali Ultimate is hier ondenkbaar

In het licht van het Rotterdamse nieuws van vanmorgen, willen we je de vandaag onthulde GMC Sierra 3500HD Denali Ultimate niet onthouden. Die auto staat garant voor een behoorlijk contrast tussen de Amerikaanse en Europese markt. Voor de laatste van die twee is alles aan een pick-up van dit formaat geheel irrelevant, maar als verzameling cijfers is de Denali Ultimate ronduit ontzagwekkend.

In de GMC Sierra 3500HD Denali Ultimate brengt de Amerikaanse bouwer van SUV's en pick-ups al zijn kennis en kunde op het gebied van luxe en (offroad) trekcapaciteiten samen. Het is vanaf heden de grootste, rijkst uitgeruste pick-up die het merk te bieden heeft. Dat betekent dat de truck in kwestie niet alleen alles van massagestoelen tot een 12 speakers tellend Bose-geluidssysteem en een 15-inch groot infotainmentscherm aan boord heeft, maar ook een behoorlijk gewicht in de schaal legt.

1.322 Nm koppel

De ultieme variant is de 3500HD 4WD DRW, waarvan het laatste staat voor double rear wheel: dubbele achterbanden dus. GMC rust die versie naar wens uit met een atmosferische 6,6-liter grote V8 die op benzine en E85 kan draaien, of met een turbodiesel met dezelfde cilinderinhoud en evenzoveel cilinders. Die laatste is met een vermogen van 476 pk bij 2.800 toeren per minuut en 1.322 (!) Nm koppel bij 1.600 toeren per minuut the daddy, die via een 10-traps automaat de bergen koppel naar beide assen stuurt. De daarvoor benodigde diesel slaat de Sierra HD op in een tank van 136 liter.

Het geheel heeft - mits uitgerust met crew cab en de lange laadbak - een wielbasis van bijna 4,4 meter, is bijna 6,8 meter lang en 2,5 meter breed. Daarbij weegt de auto tot 3.740 kg, waardoor je de pick-up in Nederland met een regulier personenautorijbewijs niet mag besturen. Dat geldt al helemaal als je de maximale trekcapaciteit aanspreekt: die bedraagt ruim 14.000 kg. De Denali Ultimate met dubbellucht mag tot 2.592 kg zwaar beladen worden. In totaal kun je met deze GMC dus met een combinatie van tot ruim 20.000 kg onderweg zijn. En daarvoor is het gemiddelde Rotterdamse parkeervak inderdaad te klein. Al zal je ook in de Verenigde Staten goed moeten weten waar je mee bezig bent, eer je dit gevaarte de highways op stuurt.