GM versnelt ontwikkeling EV's

General Motors investeert fors in EV's. Het concern maakt vandaag bekend dat het in 2025 30 EV's op de markt wil hebben en investeert tot die tijd $ 27 miljard (€ 22,7 miljard) in de elektrificatie van het modellenaanbod. Daarmee stopt GM naar eigen zeggen meer geld in de ontwikkeling van elektrische auto's dan in brandstofauto's.

De dertig EV's die GM op de markt wil brengen, worden verdeeld over de merken die het concern in zijn portfolio heeft. Daarin zijn Cadillac, GMC, Chevrolet en Buick vertegenwoordigd. Volgens GM heeft men veel geleerd van de ontwikkeling van de GMC Hummer EV, waardoor de ontwikkelingstijd van twaalf EV's korter is geworden. Die komen allemaal op het Ultium-platform van GM te staan. Naast de Hummer komen er drie andere elektrische GMC's op de markt, waaronder een pick-up. Chevrolet krijgt in eerste instantie ook vier EV's: een compacte cross-over en een pick-up zitten al in de pijplijn. Ook Cadillac krijgt vier EV's in het aanbod, waarvoor de Lyriq in het eerste kwartaal van 2022 het startsein vormt. Volgens GM ligt de ontwikkeling van de Lyriq negen maanden voor op schema.

In aanvulling hierop komt Buick ook met twee EV's. De plannen voor de overige zestien modellen waarmee GM op het totaal van dertig wil uitkomen, zijn nog niet bekend. Wellicht dat daar ook modellen bij zitten die voor de Chinese markt zijn bedoeld. Voor de uitbraak van het coronavirus wilde het concern nog omgerekend € 16,8 miljard investeren in EV's, maar dat bedrag is dus met een kleine €4 miljard verhoogd. GM verwacht veel van de Ultium-batterijtechnologie en denkt daarmee ook de kosten in 2025 met 60 procent te kunnen drukken. Daarnaast moet de energiedichtheid tegen die tijd tweemaal zo hoog zijn. Ook wil GM de technologie onder licentie aan derde partijen gaan verkopen.

De concurrentie

GM heeft in Amerika natuurlijk Tesla als grote concurrent op EV-gebied. De plannen van GM met de Ultium-accu's lijken enigszins op wat Tesla nu aan het doen is: een nieuw celontwerp met een hogere energiedichtheid en een betere integratie van het accupakket met de auto. Kijken we naar wat andere grote spelers op de markt de komende jaren van plan zijn, dan is de investering die GM nu wil doen eigenlijk helemaal niet zo heel groot. Volkswagen steekt tot en met 2025 namelijk € 35 miljard in de ontwikkeling van EV's en heeft daarnaast nog een heel ruim budget voor de ontwikkeling van software en autonoom rijden. Of GM het moordende ontwikkelingstempo uiteindelijk kan bijbenen, zal moeten blijken.