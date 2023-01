‘GM wil kleine, elektrische en betaalbare pick-up’

General Motors zou broeden op een plan om met een kleine, elektrische pick-up te komen. Dat ‘klein’ mag je in dit geval best serieus nemen, want de nieuwe EV zou nóg compacter worden dan de Ford Maverick en Hyundai Santa Cruz.

De Maverick en de Santa Cruz, voor wie het even kwijt is, werden in 2021 min of meer gelijktijdig gelanceerd. Daarmee werd eigenlijk meteen een nieuw segment geschapen, want beide auto’s zijn kleiner dan de pick-ups die in de VS als ‘compact’ en in Europa als de norm gelden. Ze opereren dus onder modellen als de Ford Ranger en Toyota Hilux en zijn in tegenstelling tot die werkpaarden ook niet op een ladderchassis gebaseerd.

General Motors lijkt ook met dat segment aan de gang te willen gaan, maar dan wel op een geheel eigen manier. Volgens Automotive News overweegt de Amerikaanse autogigant een nog compactere, tweedeurs pick-up met een laadbak van omgerekend zo’n 1,20 tot 1,37 meter. Dat is gelijk aan tot net iets langer dan bij de Ford en de Hyundai, maar door de tweedeurs-cabine zal het General Motors-product toch een stuk compacter zijn. De auto wordt volgens de ingewijden van ‘AN’ ook ‘laag’, en ontbeert waarschijnlijk dus de toch wat SUV-achtige insteek die pick-ups vaak wel hebben. Gecombineerd met de tweedeurskoets levert dat wellicht een voertuig op in de stijl van Australische Utes of de Chevrolet El Camino van weleer. Die was overigens minder compact, en nog minder elektrisch.

Nog een groot verschil met die andere twee: de pick-up van GM moet volledig elektrisch zijn. Dat is althans het idee, want op dit moment zit het plan nog in de conceptfase. Volgens de geruchten is het belangrijkste voor GM dat de auto betaalbaar wordt. Dat zou moeten betekenen dat de basisversie minder dan 30.000 dollar kost. Behalve de Noord-Amerikaanse markt valt voor zo’n kleine, tweedeurs pick-up eveneens te denken aan de Zuid-Amerikaanse, al is het de vraag of en wanneer de EV-adaptatie daar echt op gang komt. Voor Europa lijkt de auto door zijn carrosserievorm al minder geschikt, nog los van het feit dat GM’s volumemerken Chevrolet en GMC hier niet officieel zijn vertegenwoordigd.