GFG Style 2030: 200 km/h op elk terrein

GFG Style is een designbedrijf van niemand minder dan designer Giorgetto Giugiaro en zijn zoon. Vorig jaar liet het bedrijf in Genève de Kangaroo zien en ook dit jaar geeft GFG Style met iets opvallends acte de presence in Zwitserland.

GFG Style omschrijft zijn nieuwe concept-car, die simpelweg '2030' heet, als een elektrische hyper-SUV die volledig is "[...] toegewijd aan Saoedi-Arabië. Het is dan ook niet voor niets dat de auto op deze afbeeldingen onder meer te zien is met Dubai op de achtergrond.

Hoewel met name de achterkant van GFG Styles 2030 Concept sterk doet denken aan die van de vorig jaar gepresenteerde Kangaroo, zijn de twee niet identiek aan elkaar. Veel technische gegevens hebben we vooralsnog niet. Wel weten we dat de auto in zo'n 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h kan sprinten en tot 200 km/h kan doordenderen op nagenoeg elke ondergrond. De actieradius moet op zo'n 365 kilometer liggen.

Wel meldt GFG Style dat de tweezits 2030 Concept een over een aluminum basis beschikt waar een uit koolstofvezel opgetrokken koets overheen is gevouwen. Net als de Kangaroo heeft de 2030 Concept portieren die op bijzondere wijze openen. GFG neemt overigens nog twee andere auto's mee naar Genève, maar daarover is vooralsnog niets bekend.