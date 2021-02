Gevaarlijkste stuk snelweg van 2020 bekend

Het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland in 2020 was een bocht in de A7 bij Zaandam. Dat blijkt uit een analyse van Stichting Incident Management , bericht BNR Nieuwsradio.

Gevaarlijk is natuurlijk een relatief begrip, maar op de A7 bij Zaandam is in ieder geval het stuk snelweg te vinden waar vorig jaar de meeste ongelukken plaatsvonden. Het gaat specifiek om de bocht naar links bij knooppunt Zaandam (hectometerpaal 4.0 tot 4.9), waar je de A7 vanaf Purmerend verlaat en met een lange bocht naar links richting de A8 naar Amsterdam draait. In de bocht met twee rijstroken geldt een maximumsnelheid van 70 km/h, maar dat kon niet voorkomen dat er in 2020 maar liefst 43 ongelukken gebeurden. Het hoogste aantal op een kilometer snelweg in Nederland. Volgens Stichting Incident Management Nederland stond deze plek in 2013 ook al hoog op de lijst, toen op plaats vier met 44 ongelukken.

Over een langer traject (5 km) gemeten, bleek de A16 over de Van Brienenoordbrug het gevaarlijkst in 2020. Op het traject van Rotterdam-Feijenoord naar Capelle a/d IJssel, hectometerpaaltjes 20.0 tot 24.9, gebeurden vorig jaar maar liefst 98 ongelukken. Een daling van 15 procent ten opzichte van 2019, maar een veel kleinere daling dan gemiddeld. In 2019 stond de vijf kilometer ervoor - 15.0 tot 19.9 - op de eerste plek. Dat traject kwam in 2020 op de derde plaats uit met 81 ongelukken.

Er is ook goed nieuws; zo gebeurden er opvallend veel minder ongelukken op de A12 bij het Gouwe Aquaduct, tussen 27.0 en 27.9. Daar was met 19 ongelukken een daling van maar liefst 60 procent merkbaar. Dat komt waarschijnlijk door de grote afwezigheid van files afgelopen jaar, meldt SIMN. Ook op de A10 bij Amsterdam-West, tussen 10.0 en 14.9, ging het aanzienlijk beter. Dat traject stond in 2019 nog op de derde stek qua ongelukken, maar vorig jaar op de tiende plaats met 63 ongelukken.