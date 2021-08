‘Genève’ in Qatar: nieuwe autoshow in Doha

Als het om grote, internationale autoshows gaat, is het nieuws de laatste jaren eigenlijk uitsluitend negatief. Dankzij internet en een focus op meer ‘eigen’ evenementen zien steeds meer autofabrikanten af van beurzen en zijn deze evenementen ernstig uitgekleed of zelfs simpelweg gestopt. In 2020 kwam daar ook nog het coronavirus bij, dat ervoor zorgde dat even vrijwel geen enkele autoshow nog doorgang vond.

Volgens sommigen was dat de definitieve doodsteek voor dit genre, maar dat lijkt toch niet het geval. Verschillende shows pakken de zaken nu gewoon weer op alsof er niets is gebeurd en nu komt de organisatie van de autoshow van Genève nota bene met plannen om een heel nieuw evenement te organiseren. Die moet iedere twee jaar gaan plaatsvinden in Doha, Qatar, terwijl ‘Genève’ een jaarlijks evenement is en blijft.

Nu gaat de nieuwe show waarschijnlijk wel ten koste van een andere, want Qatar heeft al een Qatar Auto Show. De GIMS-organisatie ziet wel heil in een nieuwe beurs, omdat er simpelweg veel autofanaten zouden zijn in de betreffende regio. Dat betekent overigens niet dat het een show vol supercars wordt, want er wordt nu al benadrukt dat ook op deze beurs nieuwe technologieën en alternatieve aandrijfvormen een grote rol zullen spelen.

De intentie is om in de herfst van 2023 voor het eerst van start te gaan met de nieuwe autobeurs in Doha. We wachten rustig af!