Genesis maakt meer bekend over Europese G80 en GV80

Genesis begint binnenkort met de verkoop van auto's in enkele Europese landen. Nu zijn de eerste aandrijflijnen en prijzen van de G80 en GV80 bekend, waarmee we al een beetje een beeld krijgen van wat we hier eventueel kunnen verwachten.

Genesis begint z'n Europese avontuur in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Voor die laatste twee landen maakt het merk nu bekend welke aandrijflijnen er beschikbaar komen voor de G80 en GV80. Ook de Britse prijzen van die twee topmodellen zijn inmiddels bekend. Hoewel dat voor een eventueel Nederlands prijskaartje geen enkele garantie geeft, geeft het wel alvast een interessant inkijkje.

G80

De Genesis G80, de sedan waarmee Genesis hoopt het kaas van het brood te eten bij auto's als de Mercedes-Benz E-klasse en Audi A6, is de 'goedkoopste' van de twee. In het VK wordt die leverbaar vanaf omgerekend net geen €43.500. De Britten krijgen daarvoor de G80 met een - waarschijnlijk - 210 pk sterke 2,2-liter turbodieselmotor, gekoppeld aan een achttraps automaat. Ter vergelijking: een Mercedes-Benz E 220d is in het VK omgerekend pakweg €3.000 duurder. De standaard vierwielaangedreven benzineversie van de G80 heeft een geblazen 305 pk sterke 2,5-liter viercilinder onder de kap, heeft ook de achttraps automaat en kost in het VK omgerekend minstens €50.000. Die zit in het VK qua prijs pakweg €3.000 onder de Mercedes-Benz E 300e, al is de Mercedes uiteraard wel een net wat sterkere plug-in hybride.

GV80

De Genesis GV80, de SUV die naast de G80 in de showroom staat en auto's als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE op de korrel heeft, is in het VK een flinke klap duurder dan de G80. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de grotere motoren, want de 2.2 diesel van de G80 gaat aan de GV80 z'n neus voorbij. Ook is de GV80 altijd vierwielaangedreven. Bij de GV80 begint de prijslijst bij een 278 pk sterke 3,0-liter zescilinder turbodiesel, wederom gekoppeld aan een achttraps automaat, waarmee de GV80 omgerekend minstens €66.000 kost. Daarmee zit-ie ter illustratie, je raadt het al, zo'n €3.000 onder de Britse vanafprijs van Mercedes-Benz GLE 300d. De GV80 met de 2,5-liter viercilinder benzinemotor is er eveneens vanaf omgerekend zo'n €66.000. Die is qua aandrijflijn het best vergelijkbaar met de iets sterkere BMW X5 xDrive40i en die kost in het VK nagenoeg hetzelfde.

Het is nog wat lastig naast elkaar leggen, maar de eerste indruk is dat Genesis qua prijzen niet extreem ver van de concurrenten af zit. Verder is het bij een eventuele Nederlandse marktintroductie te hopen dat er mildere varianten komen of deels geëlektrificeerde, aangezien de hierboven genoemde aandrijflijnen nogal een klap bpm met zich mee zullen brengen. Wat voor ons vooral interessant wordt, is of Genesis de elektrische G80 deze kant op brengt. Vooralsnog is er over Nederlandse plannen echter nog niets bekend.