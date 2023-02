Genesis 'GV80 Coupé’ gespot

Genesis is in verschillende landen al lekker in de nek van de Duitse en Japanse concurrentie aan het hijgen, maar het gamma is nog niet compleet. Voor nog meer succes lijken de Koreanen te werken aan een heuse coupé-SUV, in de vorm van een GV80 met een sterk aflopende daklijn.

Vergeef ons, maar bij de combinatie van ‘Genesis’ en ‘Coupé’ moesten wij toch eerst even denken aan die leuke Hyundai Genesis Coupé van dik een decennium geleden. Met die speelse achterwielaandrijver heeft de nieuwe Genesis ‘Coupé’ weinig van doen, maar dat is ongetwijfeld alleen maar goed nieuws als het om verkoopcijfers gaat. Wat hier rijdt, lijkt een gladgetrokken versie van de grootste SUV uit de huidige line-up van Genesis. Die Genesis GV80 is een concurrent van auto’s als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE, niet geheel toevallig het segment waaruit de SUV-coupé ooit is ontsproten. Zonder derde zitrij, maar met een sterk aflopende daklijn zou de ‘GV80 coupé’ – een echte naam is er nog niet – een directe rivaal zijn van de BMW X6 en de Mercedes-Benz GLE Coupé.

Heel creatief lijkt de uitvoering van dit idee trouwens niet te worden, want net als bij die X6 en GLE zien we ‘simpelweg’ een vlak liggende achterruit en een daklijn die al vanaf de B-stijl de daling inzet. Tegelijkertijd is de koets van de hier gefotografeerde GV80 hier en daar wel net anders dan van de GV80 die we al kennen. Dat betekent wellicht dat Genesis de komst van deze gladde versie laat samenvallen met de presentatie van een gefacelifte GV80. De achterkant van de coupé-variant is nog sterk gecamoufleerd en kan zomaar eens wat design-technische verrassingen met zich meebrengen. Dat zijn we immers wel van Genesis gewend.

Nederland

Genesis is het luxemerk van Hyundai en is in onder meer Zuid-Korea, de VS en ook Duitsland actief. Nederlandse activiteiten staan op de planning, maar hoogstwaarschijnlijk gaat Genesis hier alleen volledig elektrische modellen voeren. Dat betekent concreet dat wij deze GV80 hier officieel niet op de prijslijsten zullen tegenkomen.