Genesis GV80 Coupé Concept: Je wist dat -ie zou komen

Het modellengamma van Genesis is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een uitgebreid aanbod van modellen in diverse segmenten. De G70 is Genesis' 3-serie-concurrent, de G80 is het Koreaanse extravagante equivalent van de 5-serie en E-klasse en de G90 is dat van de 7-series en S-klasses van deze wereld. SUV's en cross-overs zijn er natuurlijk ook: van de elektrische compacte GV60 tot BMW X3- en X5-concurrenten GV70 en GV80. Genesis blikte met studiemodellen als de Genesis X Convertible en de X Speedium Coupé vooruit op een sjiek gelijnde cabriolet en coupé, maar waar het merk vooralsnog ogenschijnlijk niets van wilde weten komt tóch: een SUV met een sterker aflopende daklijn en dus een tegenspeler van auto's als de X6 en GLE Coupé.

Maak kennis met de Genesis GV80 Coupé Concept, een productierijp ogende vooruitblik op een nieuwe carrosserievariant van de GV80. De 'Coupé'-toevoeging staat natuurlijk voor de vanaf de B-stijl sterker aflopende daklijn, maar er is meer interessant aan het studiemodel. Zo geeft de Genesis GV80 Coupé Concept met volledig uit twee horizontale lijnen opgebouwde achterlichten ongetwijfeld weg welke wijziging de bestaande GV80 te wachten staat bij zijn aanstaande facelift. Hetzelfde geldt voor de verlichting aan de voorzijde. Die bestaat opnieuw uit een tweetal horizontale strepen, maar is platter dan die van de bekende GV80.

Maar er is meer. De in het zwart uitgevoerde grille, de zwarte elementen in de bumper en de vormgeving van de bumper zelf wijzen er samen met een nieuw driespaaks stuurwiel, vier losse kuipstoelen met een opvallend printje én in het interieur zichtbare verstevigingsdelen op dat Genesis wel oren heeft naar een sportief performancemodel. Die gaat er dan onwaarschijnlijk komen.