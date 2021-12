Genesis G90 toont interieur

In tegenstelling tot wat sommige lezers lijken te denken, hielden wij die interieurfoto’s niet onder de pet om jullie te pesten. Ze waren simpelweg nog niet beschikbaar, maar dat verandert vandaag. De G90 is in Zuid-Korea in zijn indrukwekkende geheel gepresenteerd en daarbij zien we hem ook vanbinnen.

Zoals we van het merk gewend zijn, ziet dat er behoorlijk indrukwekkend uit. Het dashboard is opgebouwd uit een heleboel horizontale lagen en is visueel niet met de middentunnel verbonden. We zien een grote schermcombinatie die op kunstige wijze wordt onderbroken door een in de leerkleur uitgevoerde ‘balk’ die aan weerszijden van het instrumentarium het luchtruim kiest. Het tweespaaks stuurwiel mag er ook zijn, net als het aluminiumkleurige ‘eiland’ tussen de stoelen met daarop onder meer de automaatbediening en een draaiknop voor het infotainment. Behalve aluminium is er ook glas in verwerkt.

De G90 is Genesis’ toplimousine, dus gaat er ook veel aandacht naar de achterbank. Beter gezegd: naar de achterstoelen. Het beeld van opzij is de versie met lange wielbasis, te herkennen aan het extra ruitje achter het immense portier. Hier zien we twee uitgebreid elektrisch verstelbare zetels, gescheiden door een enorme middenconsole vol vakjes, bakjes en knopjes.

Genesis biedt voor het interieur vooralsnog vijf kleurencombinaties aan, van een geheel zwarte versie tot een combinatie van wit en bruin en zelfs beige en bordeauxrood.

Genesis heeft vooralsnog geen plannen om deze superlimousine in Europa te gaan voeren. Het merk wil hier echter wel van start, maar doet dat met kleinere modellen en de elektrische GV60. Genesis heeft overigens ook elektrische versies van sommige reguliere modellen, zoals de GV70 en G80.