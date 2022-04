Gemiddelde occasionprijs in jaar met 16 procent gestegen

De occasionprijzen rijzen de automobiele pan uit. De gemiddelde prijs van een tweedehands auto is nog nooit zo hard gestegen als nu, zo meldt AutoScout24. In een jaar tijd is de gemiddelde prijs van een tweedehands auto met ruim 16 procent toegenomen.

De vraag naar occasions is als gevolg van verschillende factoren enorm. De industrie heeft te maken met een chiptekort, met leveringsproblemen en lange wachttijden als gevolg. Dat heeft natuurlijk een uitwerking op de prijzen van tweedehands auto's, want die worden almaar hoger. Autoscout24 doet de gemiddelde prijs van een op zijn site aangeboden tweedehands auto uit de doeken, waarmee die trend pijnlijk duidelijk wordt.

In april dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs van een occasion op Autoscout24 €22.825. Dat is 16,4 procent meer (€3.219) dan in april 2021. Nederland is logischerwijs niet het enige land waar gebruikte auto's steeds duurder worden. Zo kostte een tweedehands auto in België vorig jaar nog gemiddeld €18.605, maar ligt de gemiddelde occasionprijs er inmiddels op €23.527. Laat dat even op je inwerken, we hebben het namelijk over een prijsstijging van maar liefst 26,5 procent. Daarmee zijn de occasionprijzen in België het hardst gestegen van alle landen in Europa.

Ook in Italië is een heftige toename van de gemiddelde occasionprijs waar te nemen en wel van 23,7 procent naar €21.265. In Duitsland nam de gemiddelde prijs van een tweedehands auto in een jaar met 21,9 procent toe tot €27.320, in Frankrijk met 16,4 procent tot €27.318 en in Oostenrijk met 15,4 procent tot €25.313.