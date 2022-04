Gemiddelde CO2-uitstoot nieuw verkochte auto's fors gedaald

Jato Dynamics heeft van 17 Europese landen de gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuw verkochte personenauto's onder de loep genomen. Die gemiddelde CO2-emissie daalde in deze 17 Europese landen vorig jaar van 117,7 gram naar 99 gram CO2 per kilometer (WLTP). Die daling is fors, hij is namelijk groter dan de procentuele daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto's tussen 2019 en 2020 (12, procent, NEDC).

De daling in de gemiddelde CO2-uitstoot van de vorig nieuw verkochte personenauto's houdt volgens Jato Dynamics onder meer verband met een andere verkoopmix. Autofabrikanten bieden bijvoorbeeld meer plug-ins en elektrische auto's aan. De stappen die autofabrikanten hebben gezet op het gebied van SUV's zijn belang geweest, zo verklaart Jato Dynamics. Ook nu nog stoten alle nieuw verkochte SUV's in Europa gemiddeld 13 procent meet CO2 uit dan auto's in andere segmenten, maar wel is die uitstoot de laatste jaren heftig gedaald. Er zijn de laatste jaren steeds meer plug-in hybride SUV's bijgekomen en ook het aantal elektrische SUV's neemt stevig toe. Volgens Jato Dynamics waren vorig jaar 35 van alle 85 in Europa leverbare SUV's volledig elektrisch, 41 procent van het EV-aanbod. Grofweg 45 procent van alle vorig jaar in Europa geregistreerde nieuwe personenauto's was volgens Jato Dynamics een SUV. Auto's in de categorie 'middelgrote SUV's' stootten volgens Jato Dynamics gemiddeld het minste uit, gemiddeld 65,4 gram CO2 per kilometer. Van de 39 modellen in deze categorie waren er volgens de data van Jato Dynamics 28 leverbaar met een plug-in hybride of geheel elektrische aandrijflijn. Compacte cross-overs stootten volgens het onderzoek gemiddeld juist de meeste CO2 uit.

Een belangrijke kanttekening bij de gedaalde gemiddelde CO2-uitstoot in Europa: door het chiptekort en de (fiscale) voordelen die in diverse Europese landen voor elektrische auto's gelden kreeg de productie van EV's volgens Jato Dynamics bij autofabrikanten voorrang boven de productie van auto's met verbrandingsmotoren. Hierdoor waren EV's veelal beter beschikbaar dan non-EV's, concludeert het onderzoek. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's lag vorig jaar in Noorwegen het laagst (16,9 gram CO2 per kilometer). Zo'n twee derde van alle nieuw verkochte personenauto's was er vorig jaar volledig elektrisch.