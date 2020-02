Gelekt: nieuwe Hyundai i20 laat zich zien

Met de Salon van Genève op komst regent het de komende weken wereldprimeurs. Fabrikanten halen de grootste teasercampagnes uit de kast en zoals gewoonlijk lekt er hier en daar wel eens iets uit. Hyundai is het nieuwe slachtoffer, want het grootste nieuws van dat merk belandt nu al op het internet.

Dankzij de scherpe blik van Carscoops.com valt de gloednieuwe i20 namelijk vanuit alle hoeken haarscherp te bewonderen. Zoals spyshots en heftige gelijnde schetsen al een beetje lieten doorschemeren, slaat Hyundai een geheel nieuwe weg in met zijn compacte hatchback. Beter gezegd: geen enkele lijn van de uitgaande i20 lijkt terug te keren in de nieuwe generatie. Neem de scherper gevormde neus, waar een nieuw getekende grille het front bepaalt. De flink scherper gevormde koplampen direct naast de grille geven de i20 een wat agressiever neusje.

Vanaf de zijkant gezien loopt de kont wat abrupt en recht af. De C-stijl is dankzij het ver doorlopende derde ruitje relatief dun, wat uiteraard het zicht naar achteren ten goede moet komen. Aan de achterkant van de nieuwe i20 zien we dat de achterlichten aan één stuk door over de gehele achterkant lopen tot in het achterscherm. Grappig detail: de tankdop loopt in een vloeiende lijn vanuit de achterlichten door. Op de achterklep wordt verder - bij deze extra luxe versie in elk geval - veel met een contrasterende zwarte kleur gewerkt. De binnenkant van de nieuwe i20 blijft nog even geheim.

Hyundai is één van de laatste merken in een lange lijst compacte nieuwkomers. De afgelopen tijd ontmoetten we namelijk al de nieuwe Polo, Ibiza, 208, Yaris en Corsa. Het is dan ook een druk nieuw speelveld waarin de nieuwe i20 zich gaat begeven. Met het nieuwe, sportieve ontwerp weet Hyundai wellicht meer kopers te trekken. Het zou een welkome verandering zijn voor het merk, want terwijl de eerste generatie een groot succes behaalde, nam de populariteit van de auto steeds verder af. In Nederland zijn sinds 2008 zo’n 30.000 i20’s verkocht.