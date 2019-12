‘Geheel elektrische Kia Picanto onderweg’

Er hangen donkere wolken boven het A-segment. Fabrikant na fabrikant zegt de komende tijd weinig te willen investeren in de kleine stadsautootjes. Geruchten over een nieuwe Kia Picanto gaan al even rond, maar krijgen nu een nieuwe zet in de rug.

Emilio Herrera, hoofd van Kia’s aandeel in Europa, zegt tegen Automotive News Europe dat ze druk in de weer zijn met een elektrische versie van de Picanto. Dit bevestigde de topman op de vraag of Kia ook met een kleine elektrische stadsauto komt zoals Renault dat gaat doen met de Kwid. Deze belooft minder dan € 10.000 te gaan kosten. Herrera noemt dat een gedurfd project, maar vindt het niet erg realistisch. “We weten dat het moeilijk is, omdat we op zoek zijn naar een volledig elektrische versie van de Picanto.” Voor een vraagprijs van minder dan € 10.000 ziet de topman dat echter niet gebeuren.

Afgelopen herfst kon David LaBrosse, Head of Product Planning bij Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC), de komst van volledig elektrische Picanto nog niet bevestigen. “Door de CO2-deal van 95 gram per 2020 moet er gekeken worden naar een zuinigere Picanto. Dat betekent dat we ermee moet stoppen of dat er een volledig elektrische variant volgt.” Hij deelde destijds alleen dat een elektrische aandrijflijn ook onherroepelijk betekent dat de Picanto (sterk) in prijs zal stijgen. “Dat zal een groot effect hebben op de populariteit van de auto.” Het merk heeft volgens LaBrosse echter nog geen haast, aangezien we huidige Picanto pas twee jaar oud is.