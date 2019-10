Kia: “Trots op Picanto, maar toekomst moeilijk te voorspellen”

Terwijl nagenoeg alle concurrenten al jaren samenwerken om hun kleinste auto’s rendabel te houden en de toekomst van het zogenaamde A-segment onzeker lijkt , houden Kia en Hyundai er elk een eigen buitengewoon volwassen kleintje op na. De Hyundai i10 is net nieuw, maar over de toekomst van de Picanto wordt druk vergaderd.

“Aan de ene kant zijn we heel blij met de Picanto, maar aan de andere kant is het lastig om de prijs in de toekomst laag te houden”, stelt David LaBrosse over de Kia Picanto.

LaBrosse is Head of Product Planning bij Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC), het Europese ontwikkelingscentrum van Hyundai en Kia en heeft dus een aardige vinger in de pap als het gaat om de Picanto. Kia’s kleinste is weliswaar wereldwijd (behalve in Noord-Amerika) verkrijgbaar, maar het is toch echt Europa dat voor de aantallen zorgt.

95 gram

Ironisch genoeg zijn het juist de steeds strengere CO2-eisen die in Europa roet in het eten van de allerkleinste modellen dreigt te gooien. Het lage gewicht en de zuinigheid die een auto als de Picanto van nature heeft, zijn niet genoeg om ‘m te laten voldoen aan de eisen die stellen dat de gemiddelde nieuwe auto in 2020 maximaal 95 gram CO2 per km mag uitstoten. “Dat betekent dat we voor iedere Picanto die we verkopen, een zuiniger auto moeten verkopen om het gemiddelde omlaag te krijgen. De nieuwe plug-inhybrides (van de Ceed en Xceed, JL) dragen daar weliswaar aan bij, maar zijn wellicht niet genoeg”.

Als dat het geval blijkt, zijn er twee mogelijke oplossingen: stoppen met de Picanto of het model elektrificeren. "Stoppen is lastig, want daarmee verliezen we veel klanten. Elektrificeren betekent echter onherroepelijk dat de auto duurder wordt en dat is in dit segment een heikel punt. Als de toevoeging van een Mild Hybrid-systeem bijvoorbeeld 700 euro aan de prijs toevoegt, is dat relatief al erg veel en kan dat een groot effect hebben op de populariteit van het model”, stelt LaBrosse.

400 km elektrisch

Hetzelfde geldt voor de geheel elektrische weg, zoals Volkswagen die met z’n Up en de Citigo en Mii van z’n dochtermerken gaat doen. “Een volledig elektrische aandrijflijn is in theorie erg geschikt voor een kleine stadsauto, omdat er vaak relatief weinig met zo’n auto wordt gereden. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen bij een EV dik 400 km actieradius willen, en dat is bij zo’n kleine auto voorlopig echt niet haalbaar. Op papier is een ‘range’ van 100 of 150 km genoeg, maar in de praktijk schrikt dat consumenten toch af”.

Dat een kleine auto ook erg duur wordt van een elektrische aandrijflijn bewijst de eerdergenoemde Up. Met een vanafprijs van €23.475 is die auto weliswaar voordeliger dan z’n voorganger, maar nog altijd erg prijzig voor een auto in dit segment.

Geen haast

Volgens LaBrosse wordt er op dit moment druk over de toekomst van de Picanto vergaderd in de hoofdkantoren van Kia. Als concern heeft Hyundai Motor Company in de vorm van de geheel nieuwe Hyundai i10 in ieder geval weer één geheel nieuw kleintje in huis. Ook de Picanto is met geboortejaar 2017 nog behoorlijk vers, dus haast hoeft Kia wat ons betreft niet te maken.