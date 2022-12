Gefacelifte Audi A6: zoek de verschillen

Lang niet elke facelift is zo heftig als die van bijvoorbeeld de BMW X7. Hoewel BMW normaliter niet bekend staat om zijn ingrijpende designwijzigingen is het merk daarin lang niet de enige. Ook landgenoot Audi voert tijdens facelifts slechts zelden grote wijzigingen in de vormgeving van zijn auto's door. Bij de Audi A6 gaat dat zo te zien niet anders zijn.

De huidige vijfde generatie Audi A6 (C8) verscheen in 2018 ten tonele tijdens de Autosalon van Genève. Dat betekent dat de A6 zo'n vier jaar oud is en dat er in Ingolstadt al lang en breed is nagedacht over een facelift. Audi moet wel. Volgend jaar staat namelijk niet alleen een volledig nieuwe BMW 5-serie op de rol, ook grote concurrent Mercedes-Benz E-klasse wordt in 2023 aan een compleet nieuwe generatie geholpen. Voor een generatiewissel is het voor de A6 te vroeg, maar een kleine opfrisbeurt moet de auto weer opnieuw onder de aandacht van de consument brengen.

Op deze in het hoge noorden van Zweden geschoten foto's is de vernieuwde Audi A6 te zien, maar we denken dat de auto zonder camouflageplakkers minder aandacht had getrokken. De uiterlijke wijzigingen lijken namelijk bepaald niet ingrijpend. Het lijkt erop dat Audi slechts de vormgeving van de bumpers aanpakt en hoewel de plakkers op de koplampen doen vermoeden dat de lichtsignatuur wordt gewijzigd, lijkt die op dit testexemplaar in ieder geval ongewijzigd. Reken uiteraard op de komst van de vernieuwde Audi-logo's die op de tot Q8 E-tron omgedoopte gefacelifte E-tron debuteerde.

Reken wel op de komst van zaken als vernieuwde infotainment, nieuwe kleuren en afwerkingsmogelijkheden voor het interieur. De reguliere versies van de vernieuwde Audi A6 Limousine en A6 Avant komen eerst, later worden ongetwijfeld de S6 en RS6 met subtiele wijzigingen gepresenteerd.

Elektrisch

Een elektrische versie krijgt de huidige generatie Audi A6 niet, in hetzelfde segment heeft Audi wel iets in het vat zitten. Zo komt het op termijn namelijk met de A6 e-tron en A6 e-tron Avant, een technisch niet aan de huidige A6 gerelateerd elektrisch tweetal dat op het PPE-platform komt te staan. Met de A6 e-tron Concept en A6 Avant e-tron Concept blikte Audi al vooruit op die twee modellen. BMW komt op zijn beurt met een elektrische versie van de nieuwe 5-serie die i5 gaat heten. Mercedes-Benz heeft in de vorm van de EQE een elektrisch equivalent van de E-klasse, al bestaat daar geen stationwagon van. Met de A6 Avant e-tron lijkt Audi dan ook een vooralsnog uniek model te gaan voeren.