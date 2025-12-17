Op de tweetalige verkeersborden die langs provinciale wegen in Friesland komen, moet de Nederlandse tekst boven de Friese tekst staan. Een meerderheid van de Friese politiek heeft een voorkeur voor die volgorde. Een motie van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) met de oproep om juist het Fries bovenaan te zetten, werd weggestemd (5-38).

De 'Fryske Beweging' overhandigde voor de vergadering van Provinciale Staten een petitie die zo'n 1150 keer is ondertekend, met een pleidooi om eerst het Fries en dan het Nederlands op de borden te zetten. Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Eke Folkerts (taal, BBB) kregen een geel verkeersbord met de tekst 'Frysk boppe!' en daaronder 'Fries boven!'.

Friesland kondigde begin dit jaar aan in 2026 de borden langs provinciale wegen tweetalig te maken. Het gaat om borden met tekst erop, zoals uitrit, fietspad, uitgezonderd of een waarschuwing (ga terug). In sommige gevallen wordt alleen de sticker op het bord vervangen. Volgens gedeputeerde Folkerts is nog niet bekend wat dit alles kost.

Inwoners van Friesland kunnen momenteel stemmen over hoe de borden eruit komen te zien: met een streep (taallijn) tussen de Nederlandse en Friese tekst of het Fries schuingedrukt (cursief). In beide gevallen staat het Nederlands bovenaan, volgens Folkerts het resultaat van een onderzoek door een verkeerspsycholoog. Die keek onder meer naar de impact van tweetalige borden op de verkeersveiligheid in andere landen.

“Het Fries is een kwetsbare taal en moet niet naast of onder het Nederlands staan, maar erboven. Zichtbaar en duidelijk", zei Statenlid Sita Land-Dotinga van FNP. De VVD verweet die Friese partij "de verkeersveiligheid in gevaar te brengen" door de eigen idealen belangrijker te vinden. "Dit populisme kan levens kosten", aldus Martijn Brands.