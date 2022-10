Franse brandstofstaking Total zwakt af

Een week geleden leek de Franse brandstofstaking ook al ten einde, maar zo vlot bleek dat niet te gaan. Nu melden Reuters en verschillende Franse media echter dat het werk op twee Total-locaties weer is opgepakt. Het gaat om een raffinaderij in La Mede bij Marseille en een opslaglocatie aan de andere kant van het land, bij Duinkerken. Op twee plekken wordt nog wel gestaakt, maar dat is heel wat minder dan de vijf locaties die op het hoogtepunt van de staking het werk hadden neergelegd. Op dit moment lijkt nog maar 17 procent van de tankstations met tekorten te kampen, terwijl dat vorig weekend nog 30 procent was, zegt Reuters.

De staking bij raffinaderijen en andere locaties van Total ging van start op 27 september. Het Total-personeel strijdt voor hogere salarissen ter compensatie van de hoge inflatie. Total stelt het personeel al een verhoging van 7 procent in het vooruitzicht, maar dat vond de vakbond niet genoeg. De acties misten hun effect op het land in ieder geval niet: langdurige brandstoftekorten zorgen al weken voor lange rijen bij Franse tankstations, terwijl veel automobilisten zelfs zonder brandstof langs de weg kwamen te staan. Ook buiten Frankrijk plukten we er naar verluidt de wrange vruchten van, want de hoge brandstofprijzen worden inmiddels deels aan de stakingen in Frankrijk toegewezen.

Het doel van de actievoerder lijkt overigens nog niet te zijn gehaald, maar op veel plekken is het animo voor de staking dus wel verdwenen. Op de twee nog gesloten locaties kan dat nog wel even duren: volgens 20Minutes.fr stelt de vakbond dat er daar pas weer gewerkt wordt als er ‘iets concreets’ op tafel ligt. Het gaat om een raffinaderij in Feyzin bij Lyon en een tweede exemplaar in Gonfreville, bij Le Havre.