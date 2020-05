Frankrijk wil staatssteun koppelen binnenlandse autoproductie

Le Maire zal deze week met vertegenwoordigers van PSA en Groupe Renault om de tafel gaan voor een herstelplan. Daar wordt op z'n vroegst in augustus duidelijkheid over verwacht. Wel is duidelijk dat Le Maire de miljardensteun niet zonder voorwaarden zal verstrekken. "We staan klaar om jullie te helpen, om aanschafsubsidies in te voeren en om de concurrentiepositie van de Franse productielocaties te verbeteren. In ruil daarvoor willen we horen wat de plannen voor een terugkeer van de Franse productie zijn. Alleen op die manier bouwen we een sterkere Franse auto-industrie."

Niet gemakkelijk

Dat zal nog niet eenvoudig worden, aangezien zowel PSA als Groupe Renault autofabrieken en assemblagecentra over de hele wereld hebben. Daarbij zijn de fabrieken voor auto-onderdelen niet meegerekend. PSA heeft in Europa autofabrieken in Hongarije, Spanje, Polen, Portugal en Slovenië. Door de overname van Opel zijn daar locaties in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bijgekomen. Daarnaast rollen er in Oostenrijk onderdelen van de band.

Groupe Renault heeft autofabrieken in Portugal, Spanje, Slovenië en Turkije. In die twee laatstgenoemde landen wordt de Clio, het succesnummer van de fabrikant, gebouwd. Via dochterondernemingen Dacia en Lada wordt er ook in Roemenië en Rusland geproduceerd.