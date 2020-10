Frankrijk wil CO2-tarief op nieuwe auto's flink verhogen

In Frankrijk ligt een voorstel op tafel om de CO2-boete op auto’s met een hoge CO2-uitstoot meer dan te verdubbelen. Het bedrag zou dan voor de auto’s in de hoogste categorie binnenkort op € 50.000 uitkomen.

Het voorstel, dat nog moet worden goedgekeurd door het Franse parlement, zou vooral auto’s in de hoogste prijsregionen duidelijk duurder maken. Op de aanschafprijs van de gemiddelde Porsche, Ferrari of grote Mercedes-SUV valt de schade wellicht nog wel mee, maar in absolute bedragen zeker niet.

Bloomberg meldt dat auto’s met een CO2-uitstoot van 225 gram of meer al volgend jaar te maken krijgen met een ‘malus’ van € 40.000. In 2022 zou dat bedrag stijgen naar € 50.000. Wel wordt het bedrag gemaximaliseerd op de helft van de ‘kale’ aanschafprijs, zodat het geheel nog enigszins in verhouding blijft.

Van 20 naar 50

Die 50 mille is een grote stap ten opzichte van de huidige situatie. Op dit moment rekent de Franse overheid voor een nieuwe auto maximaal € 20.000 CO2-boete. Wel geldt dat bedrag al voor auto’s met een CO2-uitstoot van 184 gram of meer.

Het verhogen van de bedragen is dan ook niet de enige stap die staat gepland voor de Franse bonus/malusregeling voor nieuwe auto’s. Er komen meer treden, waarbij de ondergrens voor de CO2-boetes steeds verder zakt. Volgend jaar is bijvoorbeeld al een (klein) bedrag verschuldigd voor personenauto’s die 131 gram of meer uitstoten, terwijl die drempel nu op 138 gram CO2 per kilometer ligt. Tegenover de 'malus' staat in Frankrijk trouwens ook een 'bonus': kopers van bijzonder spaarzame auto's krijgen een tegemoetkoming die kan oplopen tot € 6.000.

Nederland duurder

Bloomberg meldt dat de Franse plannen kunnen leiden tot de hoogste CO2-gerelateerde autobelastingen van Europa. Dan heeft men echter toch buiten de Nederlandse bpm gerekend. De volledig op CO2-uitstoot gebaseerde Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen overschrijdt met enig gemak de € 50.000-grens. Wel moeten we het daarvoor, net als in Frankrijk, vooral zoeken bij zwaar gemotoriseerde SUV’s. Een auto als de BMW X7 M50i (280 gram) krijgt hier bijvoorbeeld al te maken met € 52.114 aan bpm. De Mercedes-AMG G63 maakt het nog veel bonter: dankzij 373 gram koolstofdioxide komt het bpm-bedrag bij dit type uit op maar liefst € 90.058. Overigens zijn auto's in onder meer Noorwegen en Denemarken nog duurder, maar daar zijn de belastingen niet volledig gebaseerd op CO2-uitstoot.